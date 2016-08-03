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Dünya

Sudan, Gülen cemaatiyle bağlantılı okulları kapatıyor

Somali'de de Gülen'e yakın iki okul ve bir kliniğin kapısına kilit vuruldu

03 Ağustos 2016 13:14

Somali'de okulların kapatılmasının ardından Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Beşir ülkesindeki Gülen cemaatine ait okullarının kapatılmasına dair emir verdi. Türkiye'nin Sudan Hartum Büyükelçisi Cemaletten Aydın Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Beşir'in FETÖ ile bağlantılı okulların kapatılmasına dair talimat verdiğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre; Büyükelçi Aydın, Ankara’nın Sudan’ın bu meseledeki dayanışmasını takdirle karşıladığını söyledi. Büyükelçi Aydın, el Beşir’in darbe sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a kişisel olarak telefon açan birkaç isimden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

 

İlk tepki Somali'den

 

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'de Gülen cemaati bağlantılı okullar ve hastaneler kapatılırken, Türkiye'nin en çok yardımı yaptığı Afrika ülkelerinden Somali'de de Gülen'e yakın iki okul ve bir kliniğin kapısına kilit vuruldu.

 

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