Kapatılan askeri okul öğrencileri 22 Ağustos'a kadar başvuru yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan askeri okullardaki öğrencilerin il ve ilçelerdeki nakil komisyonlarına 22 Ağustos'a kadar başvuru yapmaları gerektiğini bildirdi.

Kapatılan 5 askeri okul bulunduğunu söyleyen Tekin, bu okullarda, 10, 11 ve 12. sınıflara denk düşen sınıflarda toplam 3 bin 103 öğrencinin kaydının bulunduğunu belirtti.

Bu öğrencilerden il ve okul türlerine göre tercih alacaklarını bildiren Tekin, tercihlerin öğrencilerin liseye girdiği yıl SBS ya da TEOG sistemlerinin hangisinden puanı varsa ona uygun yerleştirme yapacaklarını hatırlattı.

Başvuru yapmayanlar resen yerleştirilecek

Tekin, "Kapatılan askeri okullardaki öğrencilerin il ve ilçelerdeki nakil komisyonlarına 22 Ağustos'a kadar başvuru yapmaları şart. Bu tarihe kadar başvuru yapmayanları, resen yerleştireceğiz puanlarına göre." bilgisini verdi.

Sözleşmeli öğretmenlik için kılavuz yarın yayınlanacak

Tekin, Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 bin sözleşmeli öğretmen alınacağına dair açıklama yaptığını anımsatarak, buna ilişkin süreci başlattıklarını billdirdi.