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Ogün Samast tekrar ifade verdi

Savcının, Dink cinayeti soruşturması kapsamında tekrar ifadesini aldığı Ogün Samast, infaz süresine dikkat çekerek, 'terörden yargılanırsam aldığım cezanın 4'te 3'ünü yatarım' dedi

24 Haziran 2013 19:47

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin devam eden soruşturma kapsamında yeniden ifadesi alınan katil zanlısı Ogün Samast’ın sorgusuna ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Soruşturmayı yürüten Savcı Muammer Akkaş, cinayet davasında yer alan sanıkların ifadesini yeniden almaya karar verdi. Bu çerçevede geçtiğimiz ay, Ogün Samast’ın ifadesi alındı. Samast, tutuklu bulunduğu cezaevinden savcı karşısına getirildi. Savcılık sorgusunda Samast’a ilk olarak cinayet anında yanında başka birinin olup olmadığının ısrarla sorulduğu öğrenildi.

Samast’ın bu soruya, “Hayır yanımda kimse yoktu. Tek başıma işledim cinayeti" diye yanıt verdiği kaydedildi. Ogün Samast’ın bir gazete ile yazılı olarak yaptığı röportajı hatırlatan savcılık, “Cinayet ile ilgili bir kişiyle görüştüğünden bahsediyorsun. O kişi kim?" diye sorusuna da Samast'ın, cevap vermediği ifade edildi. Edinilen bilgiye göre sorgu sürerken Samast, infaz süresine yani cezaevine kalacağı süreye dikkat çekti.

Samast’ın savcıya, "Ben terör suçundan ceza alırsam, aldığım cezanın 4’te 3’ünü yatarım. Ancak şu anda aldığım cezanın 3’te 2’sini yatacağım" dediği öğrenildi.

Samast'ın terör suçlamasıyla yargılanmasına devam ediliyor

Ogün Samast'ın "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı dava İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Ancak Samast, aynı mahkeme tarafından cinayet suçundan 22 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.

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