Dink davası yeniden başlıyor

Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin, Hrant Dink cinayeti davası kararını, sanıkların "silahlı terör örgütü" değil "suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüt" üyesi oldukları gerekçesiyle bozmasının ardından yerel mahkeme, duruşma tarihini 17 Eylül olarak belirledi.



Davaya bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 19 sanığa çeşitli oranlarda ceza vermiş ancak ‘örgüt yok’ kararı vermişti. Kararı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin, yerel mahkemenin kararını, sanıkların "silahlı terör örgütü" değil "suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüt" üyesi oldukları gerekçesiyle geçtiğimiz haftalarda bozdu ve dava dosyasını yeniden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.



Bozma kararını inceleyen yerel mahkeme, yeniden görülecek davanın ilk duruşmasının tarihini 17 Eylül 2013 olarak belirledi. Duruşmanın adliyedeki sesli ve görüntülü sistem bulunan büyük salonda yapılmasına karar veren mahkeme, tutuksuz sanıklara, avukatlara ve mağdurlara duruşma tarihini tebliğ edecek. Mahkeme tutuklu sanık Yasin Hayal ile başka bir suçtan tutuklu sanık Zeynel Abidin Yavuz’un ise tutuklu bulundukları cezaevinden getirilmesi için yazı yazacak.



