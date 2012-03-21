Yargıtay, Ogün Samast'ın hapis cezasını onadı

T24 - Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ogün Samast'a, Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmek ve ruhsatsız silah taşımak suçlarından verilen 22 yıl 10 ay hapis cezasını onadı.
İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ı, önce “Dink'i tasarlayarak öldürmek” suçundan “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası”na çarptırmış, Samast'ın olay tarihinde 18 yaşından küçük olmasını dikkate alarak 21,5 yıl hapis cezasına çevirmişti. Mahkeme, Samast'ı “ruhsatsız silah taşımak” suçundan da 1 yıl 4 ay hapis ve 600 TL adli para cezasına mahkum etmişti.
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde görüşüldü.
Daire, Samast'a, “tasarlayarak Hrant Dink'i öldürmek” ve “ruhsatsız silah taşımak” suçlarından verilen 22 yıl 10 ay hapis cezasını onadı, 600 TL adli para cezasını ise 300 TL'ye indirdi.