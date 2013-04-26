Hrant Dink cinayeti soruşturmasında en başa dönülüyor

Yargıtay'da bekleyen Hrant Dink davasında yeni bir gelişme yaşandı. Elde edilen yeni ifadeer ve tespitler ışığında Ogün Samast, Yasin Hayal, Erhan Tuncel ve Ahmet İskender'in ifadelerinin yeniden alınacağı belirtildi. Yürütülen soruşturmanın yeni bir davaya dönüşebilir. "Örgüt yoktur" kararı ile sonlanan dava sürerken Terörle Mücadele ekipleri tarafından yürütülen soruşturma 2007 yılından beri devam ediyordu.

Soruşturma savcısı 2007 yılına döndü

Doğan Haber Ajansı'ndan Selahattin Günday'ın haberine göre, son olarak soruşturma dosyası Ergenekon savcısı da olan Muammer Akkaş'a verildi. Terörle Mücadele soruşturmalarında görevli savcı Akkaş, cinayeti baştan ele aldı. Cinayetin işlendiği 2007'nin öncesine kadar incelemeler yapan savcılık, cinayet hakkında bilgisi olacağı düşünülen yeni isimlere ulaştı.

Polis ve Jandarma görevlilerinin ifadesi alındı

Bu isimler özellikle, cinayeti azmettirdiği iddia edilen Yasin Hayal ile tetikçi Ogün Samast'ın yaşadığı Trabzon bölgesindendi. Savcılık geçtiğimiz günlerde cinayet ile ilgili aralarında polis ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu 10 kişinin ifadesi alındı. 'Bilgi sahibi' sıfatıyla ifade veren bu kişilere, 'Ogün Samast, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in' bağlantıları ve Trabzon'dan İstanbul'a gelişleri hakkında sorular' yöneltildiği öğrenildi.

Eski isimlerin yeniden ifadesi alınacak

Bu ifadelerin ardından savcılık yeni bir karar aldı. Yeni süreçte ortaya çıkan gizli ve açık tanık ifadeleri ışığında soruşturmadaki eksik noktaları tespit eden savcılık, eski sanıkların ifadesini almaya karar verdi. Savcılık, kasten adam öldürmek suçundan 21 yıl ceza alan Ogün Samast, 'Tasarlayarak adam öldürmeye azmettiricilikten' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Yasin Hayal, 'Silahlı terör örgütü yöneticisi olma, tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme' suçundan beraatine karar verilen Erhan Tuncel, cinayete yardım ettikleri gerekçesiyle 12'şer yıl hapis cezası alan sanıklar Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'in de aralarında bulunduğu bazı eski sanıkların ifadesinin yeniden alınmasına karar verildi. Bu isimlerin önümüzdeki günlerde 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınmasına başlanacak.