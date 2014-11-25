Ogün Samast savcıya mektup gönderdi: Konuşacağım

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’e suikast düzenleyen Ogün Samast, soruşturma savcısına bir mektup yazarak “Konuşacağım” dedi. Samast daha önce verdiği ifadede, "Ben cinayetten üç ay önce biriyle görüştüm ve birlikte çay içtik. Bu kişinin kim olduğunu ve Dink cinayetiyle ilişkisini anlatacağım" demişti.

Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturmada çok önemli bir gelişme yaşandı.

Taraf’tan Aysun Yazıcı’nın edindiği bilgilere göre, Dink’in faili Ogun Samast cezaevinden soruşturma savcısına bir mektup yazdı. Dink suikastından 22 yıl hapis cezası alan Samast mektubunda, yeniden ifade vermek istediğini söyleyerek, “Konuşacağım” dedi.

‘Üçüncü kişiyi açıklayacağım’

Samast iki yıl önce yaptığı açıklamada, cinayetin üç aşamalı bir plan çerçevesinde gerçekleştirildiğini söylemiş cinayetle ilgili daha önce gündeme getirmediği bilgileri savcıya anlatacağını dile getirmişti.

Samast, “Şu ana kadar mahkeme de dahil hiçbir yerde anlatmadığım bir husus var. Ben cinayetten üç ay önce biriyle görüştüm ve birlikte çay içtik. Bu kişinin kim olduğunu ve Dink cinayetiyle ilişkisini anlatacağım” demişti.

O dönem Dink soruşturmasını da yürüten 25 Aralık savcısı Muammer Akkaş’a ifade veren Samast’ın savcıya soruşturmayı etkileyecek mahiyette bir bilgi vermediği öğrenildi.

Cerrah mazeret bildirdi

Öte yandan, kamu görevlilerinin soruşturulmasına izin verilmesinin ardından ifade işlemleri başladı. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah savcıyla görüşerek ifade işleminin ertelenmesi için “mazeret” bildirdi. Cerrah’ın avukatıyla ifade vermek istediği, ancak avukatının yurt dışında olduğu için Cerrah’ın mazeret bildirdiği öğrenildi.