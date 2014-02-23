AGOS gazetesinin önünde 'Yaşasın Ogün Samastlar' pankartı!

Şişli Camisi önünde toplanan bir grup, 26 Şubat 1992'de gerçekleşen Hocalı katliamını anmak için Taksim’e yürümek istedi. Ancak çeşitli sloganlar atan grup bir süre sonra üstünde “Yaşasın Ogün Samastlar, kahrolsun Hrant Dinkler” yazan ırkçı bir pankart açtı.

Gazeteci Hrant Dink'in genel yayın yönetmeni olduğu ve yedi yıl önce önünde Ogün Samast tarafından öldürüldüğü AGOS gazetesinin yanındaki merdivenler, geçen sene de Samast'ın doğduğu şehri, Trabzon'u sembolize eden bordo lacivert renklere boyanmıştı. 2012'de Beyoğlu'nda yapılan Hocalı katliamı anmasında da "Hepiniz Ermenisiniz, hepiniz p..siniz" yazılı pankartlar taşınmış ve dönemin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, küfürlü pankartların olduğu Taksim Meydan'ında bir konuşma yapmıştı.

BirGün gazetesinin internet sitesinde yayımlanan habere göre, AGOS gazetesinin önüne gelen ve kendilerini "Alparslan Türkeş'in askerleriyiz" diye tanımlayan bir grup, Mecidiyeköy'den Taksim Meydanı'na doğru yürümeye başladı. Polis, “Yaşasın Ogün Samastlar, kahrolsun Hrant Dinkler / Azerbaycan'a selam, mücadeleye devam” yazılı bir pankart taşıyan grubun pankartına değil, Taksim'e yürümesine engel oldu.

Polisin engeli üzerine grup adına açıklama yapan Fatih Delibekiroğulları, "26 Şubat’ta Azeri kardeşlerimize çok ciddi bir katliam yapıldı. Türkiye’deki halkın bu konuya duyarsız kalıyor" dedi. "1910’larda, Kosova’da ve Hocalı’da katliam yaşadıklarını" söyleyen Delibekiroğulları, “Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkesi daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz. Dünyada en çok soykırıma uğrayan ama en az sesi çıkan ya da çıkarılmayan millet Türklerdir. Milletimiz kendine gelsin” ifadesini kullandı.

Hocalı katliamında ağabeyi ölen Etibar Necefov da “Ağabeyim gibi binlerce insan bir gecede parçalandı. Kadınların karınlarından çocukları alındı. Biz 100 sene öncesini değil, 20 sene öncesini konuşuyoruz. Türkiye’den bu soykırımı tanımasını istiyoruz” dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.