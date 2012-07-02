Samast'ın 'marjinal' polisi kızakta

Hrant Dink in katili Samast la poz veren Yakup Kurtaran ın (soldaki) yükselişini, 19 Mart ta manşetinden duyurmuştu.

Hrant Dink ’in katili Ogün Samast ’la yan yana fotoğraf çektiren Malatya Emniyet Müdür Yardımcısı Yakup Kurtaran pasif göreve getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bu yılki emniyet müdürü ve emniyet amiri atama işlemlerini tamamladı. Bu isimlerden biri olan Malatya Emniyet Müdür Yardımcısı Yakup Kurtaran, Kırşehir Polis Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi yapılarak kızağa alındı.

Kurtaran’ın adı, Hrant Dink ’in katili Ogün Samast ’ın 20 Ocak 2007’de Samsun’da yakalanmasıyla duyulmuştu. Samast’ın getirildiği Terörle Mücadele Şubesi’nin çay ocağında elinde Türk bayrağı ile fotoğrafı çekildi. Fotoğrafta Samast’ın yanında eski Samsun Güvenlik Şube Müdürü Yakup Kurtaran ile bir de asker duruyordu. Fotoğrafın ardından Kurtaran 5 Şubat 2007’de açığa alındı. Polis müfettişleri, Kurtaran için 16 aylık kıdem durdurma cezası önerdi. Buna karşın bir gün maaş kesim cezası verildi. Kurtaran bu cezayı Samsun 1. İdare Mahkemesi’nde iptal ettirdi. Kurtaran, önce Amasya ’ya, kısa bir süre sonra da Malatya ’ya Trafik Tescil Şube’ye atandı. O fotoğrafı çektirdiği dönemde dördüncü sınıf komiser olan Kurtaran, beş yılın ardından ikinci sınıfa terfi etti, 2012 yılında Malatya Emniyet Müdür Yardımcılığı’na getirildi. Radikal , geçen 19 Mart’ta, Kurtaran’ın yükselini ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül , Radikal ’in haberi üzerine, Kurtaran’ın şark görevi bitiminde kızak göreve alınmasını istedi.

Gül’ün talimatıyla Dink cinayetini mercek altına alan Devlet Denetleme Kurulu (DDK), hazırladığı raporda, Samast’la fotoğraf çektiren kamu görevlilerini “Esasen, Dink’i hedef haline getiren ve öldüren kişinin eline bayrak vererek resim çektiren marjinal anlayışlar” ifadesiyle eleştirmişti.