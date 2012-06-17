Samast: Hrant Dink kitapları okuyunca pişmanlığa kapıldım

CHP milletvekilleri, Ogün Samast’ın, “Suikastten sonra Yasin Abi’ye ‘Tatile gitti’ dedim. Hrant ile ilgili kitapları okuyunca pişmanlığa kapıldım. Eşi Rakil Dink’i karşımda görsem kaçarım” dediğini söyledi.

Milliyet'in haberine göre, Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, hafta içinde kendisini ziyaret eden CHP’li heyete, “Şimdiki aklım olsa yapmazdım, pişmanım. Ermeni olunca beni doldurdular. Hrant Dink ile ilgili kitapları okuyunca pişmanlığa kapıldım” dediği açıklandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir’den oluşan CHP’nin Cezaevleri İnceleme Komisyonu, hafta ortasında Kandıra F Tipi ziyaretinde yaptıkları inceleme sırasında Samast ile de görüştüklerini belirtti.

Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapan CHP’li Ağbaba’nın verdiği bilgilere göre, 5.5 yıldır cezaevinde bulunan Samast pişmanlığını dile getirerek, olay gününa ayrıntüılı olarak anlattı. Hrant Dink’in eşi Rakel Dink’i karşısında görsğe kaçacağını belirten Samast özetle şunları söyledi:

‘Şimdi olsa yapmazdım’



“Şimdiki aklım olsa yapmazdım. Pişmanım. Hrant Dink ile ilgili bütün kitapları okudum. Mahkemeye dürüst davrandım. Dink ile ilgili kitapları okuyunca pişmanlığa kapıldım. En çok da Nedim Şener’in kitabını. Alperen, Nizamı Alem Ülkü Ocakları ortamında büyüdüm. Ermeni olunca beni doldurdular.

Cinayeti işlemeden yaklaşık 6 ay önce söylediler. 5 ay kaçtım. Yasin Hayal’in dolduruşuna geldim. 5-6 gün içinde gaza getirdi, otobüse bindim. Yasin Hayal verdi adresi, simitçiye sordum. Simitçi gösterdi. Adresi gördüm, vazgeçtim. İnternet kafeye gittim, 2-3 saat oturdum. İnternet kafede 15-20 defa aradım. ‘Burada korumalar var’ dedim. ‘Onlara sık’ dedi. Aslında koruma yoktu, ben vazgeçtiğim için yalan söyledim.

Kafeden çıktım, merdivenlere oturdum. O anda Hrant Dink oradan geçti. Olay bir anda oldu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Birden karşımda görünce vurdum. Otoparkın önündeki yerden Bayrampaşa’ya nasıl giderim diye sordum. Tarif ettiler. Belediye otobüsüne bindim. Büfede ankesörlü telefondan aradım. ‘Tatile gitti’ dedim Yasin Abi’ye. Yasin diyor ki, Erhan yaptırdı.”



‘Hukuk okumak istiyorum’



Samast, 2009 yılında cezaevinde evlendiğini belirterek, revire iki haftada çıkabildiğini, yemeklerin problemli olduğunu belirtti. Samast, üç kişilik bir odada kaldığını ve ilk geldiğinde yalnız başına tutulduğunu anlatırken, sohbet hakkının ayda 3 kez toplam iki saat olduğunu söyledi.

Samast, düzenli kitap okuduğunu, en son da Tolstoy okuduğunu belirtirken, liseyi cezaevinde bitirdiğini, üniversitede eğitim görmek istediğini, en çok da hukuk fakültesini hayal ettiğini belirtti.

Samast, ilk oyunu AKP'ye verdiğini de belirtti. 2008-2009 yılları arasında bir Başbakanlık Başmüfettişi’nin kendisiyle görüştüğünü kaydeden Samast, “Hrant Dink’in eşi Rakel Dink’i karşısında görse kaçacağını” söyledi.