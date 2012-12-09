Ogün Samast övgüsüne 1 yıl 3 ay hapis

Statüko dergisinin Genel Yayın Koordinatörü Okan Baş, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'tan övgüyle bahsettiği yazısı nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Hakkında, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kişinin hatırasına hakaret ve suç işlemeye teşvik suçlarından, "Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe!" girişimi tarafından yapılan suç duyurusu neticesinde, Baş, Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da 2 ayda bir yayınlanan Statüko dergisinin köşesinde bir yazı yayınlayan Baş, yazıda Hrant Dink’i öldüren Samast için, "Ogün Samast gibi gürbüz bir genç, işi 'Türk'ün kanı pistir' demeye getiren Hrant denen herifi vurduğu için ağır bir cezayla karşı karşıya kaldı. Kötü mü yaptı yani?" ifadelerini kullanmış ve büyük tepkiler almıştı.

İşte Baş'ın 'Beyler ülkücüler size neyledi?' başlığıyla yazdığı yazı:

"Bu anti sempatinin nedeni nedir? Adı Türkiye olan bir devletin, Milli ve manevi değerlerini korumaya çalışan vatandaşları, hangi sebepten dolayı bu kadar acımasızca tavırlarla karşılaşabilir?

Malum en son Ogün Samast gibi gürbüz bir genç, işi 'Türk'ün kanı pistir' demeye getiren Hrant denen herifi vurduğu için ağır bir cezayla karşı karşıya kaldı. Kötü mü yaptı yani?

Bana göre bu milletin geneline ağır hakaretler yağdıran adamın ölmesi zaten müstehaptır.

Devlet yapması gereken işi yapmıyorsa 'Türk'ün kanı pistir' diyen ecnebiye göz yumuyorsa, Ermenilere yaranacağım derken, Milliyetçilik ilkesini düpedüz çiğniyorsa, kimse kusura bakmasın bu noktada Millet devreye girer ve bu adamı yargılamanın hiçbir anlamı yoktur.

Anlam veremediğim noktalardan biri de Türk kökenli vatandaşların 'Hepimiz Ermeniyiz' türküsüyle sokaklarda provakatörlük yapmaları. Yahu bugüne kadar milyonlarca şehit verdik arkadaş.

Kaç tane Ermeni asıllı vatandaşın 'Hepimiz Mehmetçiğiz', 'Hepimiz Türk'üz' diyerek sokaklara döküldüğünü gördünüz?

Eğer 'Hepimiz Ermeniyiz' diyerek tahrik propagandaları yapmaya devam edecekseniz, Ermenistan orada arkadaş, orası ulus devleti buyurun gidin. Burası Türkiye. Haddinizi bilin!"



"Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe"nin diğer suç duyuruları



– İdris Naim Şahin ve Hocalı mitingi tertip komitesi hakkında:

TCK 216. Madde’den cezalandırılmaları talebiyle suç duyurusu yapıldı. İdris Naim Şahin yönünden yetkisizlik kararı verildi. Tertip komitesi hakkında genel soruşturma sürüyor. İstanbul Adliyesi’nden savcı Okan Özsoy ilgileniyor.

– Habervaktim.com genel yayın yönetmeni Fatih Akkaya hakkında:

Habervaktim.com sitesinde Ali Bayramoğlu’na yönelik hedef gösterme haberleriyle ilgili olarak TCK’nın 216. ve 218. maddeleri gereğince cezalandırılması istendi. Ankara Cumhuriyet Savcılığı Fatih Akkaya’nın ifadesini aldıktan sonra “Kovuşturmaya yer olmadığına” dair karar verdi. 11 Kasım 2012’de karara itiraz edildi. İtiraz dilekçesi İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi aracılığıyla Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

– ASİM-DER yönetim kurulu başkanı Göksel Gülbey hakkında:

Twitter üzerinden Türkiye’deki Ermeni okul ve vakıflarının açık adres ve telefonlarını yayınlayan bu kişi hakkında TCK 216/1, 218 ve 125/1-2-4 maddelerinden cezalandırılması talebiyle 29 Kasım 2012’de suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Adliyesi Müracaat Savcısı Cüneyt Gülebi Vurucu dilekçemizi aldı.