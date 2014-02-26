'Oğlunuz Bilal Erdoğan ile konuşmanızdaki sesler size mi ait ki montaj yapıldı diyorsunuz?'

Hülya Karabağlı /Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasındaki ses kayıtlarında yer alan konuşmalar ve CHP Genel Merkezi’nin dinlenmesi iddiaları hakkında TBMM’ye iki ayrı soru önergesi sundu.

2009 yılında yasa dışı dinleme iddiaları ile ilgili olarak dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım “Yanlış, yasal olmayan bir işiniz yoksa dinlenmekten korkmayın. Dinlenmek istemiyorsanız konuşmayın” sözlerini hatırlatan Oran beş yıldır yasa dışı dinleme iddiaları ile ilgili neden önlem alınmadığını sordu.

Umut Oran’ın, Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

5 kez telefonla konuştunuz mu?

17 Aralık 2013 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul’da Büyük Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu’nun başlamasının hemen ardından, Konya’daki program saatlerinizle de çakışmayacak zaman dilimlerinde; saat 08.02, 11.17, 15.39, 23.15’te ve 18 Aralık 2013 tarihinde saat 10.58’de oğlunuz Bilal ile söz konusu operasyonu telefonla konuştuğunuz doğru mudur?

Uçakla emniyet müdürü yolculuğu

18 Aralık’ta ANA uçağıyla Ankara’dan İstanbul’a hareket ederken yanınızda dönemin Aksaray Valisi olan Selami Altınok’u da henüz ataması yapılmadan İstanbul Emniyet Müdürü olarak götürmenizin gerekçesi söz konusu telefon konuşmalarındaki konular mıdır?

Skype, voip kullanıyor musunuz?

İnternet üzerinden telefon görüşmesi olanağı sağlayan Skype, voip kullanıyor musunuz? 17 ve 18 Aralık 2013’te oğlunuz Bilal ile bu yöntemle mi görüştünüz? Skype ve voip’i ucuz olduğu için mi tercih ediyorsunuz?

Şehrizar’dan ev aldınız mı?

18 Aralık 2013 tarihi sonrasında siz ve birinci derece yakınlarınızdan herhangi birisi İstanbul Çamlıcada’daki Şehrizar konaklarından (TOKİ-Çalık ortaklığı) ev satın aldı mı, doğruysa bu satın alma karşılığında kaç TL ödediniz?

İşadamlarına para aktarıldı mı?

Faik I. kimdir, kendisine siz veya oğlunuz Bilal Erdoğan tarafından 1 milyon Euro (borç) verildi mi?

İşadamları Faruk K. ve Mehmet G.’ye 17 Aralık’tan sonra herhangi bir para aktarıldı mı?

İşadamı Ahmet Ç.’ye 25 milyon Euro aktardınız mı?

Sesler size mi ait ki monte edildi?

Dün gece ses kaydının yayınlanmasından üç saat sonra, MİT Müsteşarı ile görüşmenizin ardından, “Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu arasında bir telefon görüşmesi olduğu iddiası eşliğinde, bu akşam internet aracılığıyla servis edilmiş olan ses kayıtları, ahlaksızca bir montaj ürünü olup tümüyle gerçek dışıdır” açıklamasını yaptınız. Başbakanlık açıklamasına göre söz konusu kayıttaki konuşma sesleri size ve oğlunuz Bilal’e mi aittir? Gerçek sesler başka konuşmalardan derlenerek mi bu kayıt oluşturuldu? Açıklamanıza göre ‘ahlaklı montaj ürünü” ses kayıtları da mı var?

Öncekileri neden tekzip etmediniz?

Daha önce sizin ve ailenizle ilgili benzeri yolsuzluk iddialarını içeren ses kayıtları yayınlanmış olmasına rağmen onları niçin bir açıklamayla tekzip etmediniz? Bu açıdan önceki kayıtlarla dünkü kayıt arasındaki fark nedir?

Neden istifa etmiyorsunuz?

Sizin ve aileniz hakkında giderek yoğunlaşan yolsuzluk iddiaları karşısında neden istifa etmiyorsunuz?

CHP Genel Merkezi halen dinleniyor mu?

CHP Genel Merkezi’nin santralinin ve buna bağlı telefonların dinlenmesine halen devam edilmekte midir?

İlgili dinleme kayıtları şu an nerededir, bir örnekleri Başbakanlığa, Adalet Bakanlığı’na, İçişleri Bakanlığı’na veya herhangi bir bakanlık ile bağlı kurumlara verilmiş midir? Bu örneklerin saklanma gerekçesi nedir?

CHP Genel Merkezi’ne yönelik size bağlı Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından da yapılan bir dinleme bulunmakta mıdır? Bu yönde bir talimatınız var mıdır?

2009 yılında toplumun bir çok kesiminden gelen usulsüz dinleme şikayetleri üzerine o dönem Ulaştırma Bakanınız olan Binali Yıldırım “Yanlış, yasal olmayan bir işiniz yoksa dinlenmekten korkmayın. Dinlenmek istemiyorsanız konuşmayın” demektedir. Yaklaşık 5 yıldır usulsüz dinleme şikayetlerini ciddiye almayarak gereken müdahaleleri yapmamanızın, soruşturma açılmasına engel oluşunuzun nedeni bu sözler midir?

2009 yılında Hanefi Avcı’nın bugünkü İçişleri Bakanı üzerinden tarafınıza ulaştırdığı usulsüz dinleme iddiaları ile ilgili herhangi bir soruşturma açılmaması talimatını siz mi verdiniz? Bu talimatın gerekçesi nedir?