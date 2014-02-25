'Bunlar alçakca montaj yapıyorlar'



Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Meclis Grup toplantısında, pazartesi akşam saatlerinde internete düşen ses kaydına dair açıklama yaptı. Erdoğan, ses kayıtlarının montaj olduğunu ve gereğinin yapılacağını kaydetti.

Erdoğan, devlet kademesinde birçok ismin, şifrelenmiş telefonlarının da dinlendiğini belirterek, sorumluların hukuk karşısında hesap vereceğini belirtti.

Başbakan Erdoğan, ‘Bu oyunlar ve tezgahlar eski Türkiye'de işe yarıyordu, sözün de yetkinin de millette olduğu yeni Türkiye'de bu tezgahlar işe yaramaz', dedi. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanına yapılmış haince bir saldırıdan söz ederek, bunu kimsenin yanına bırakmayacaklarını söyledi. Başbakan Erdoğan aynı zamanda sözde ses kaydını gerekçe gösterip kendisini istifaya davet eden ana muhalefet partisini de eleştirdi ve ‘Siz kendi partinizi kasetle tanzim edebilir, kasketle genel başkan gönderip kasetle genel başkan olabilirsiniz ama sizsin kaset siyasetiniz AK Parti'ye sökmez', dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kaydına yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık, 25 Şubat tarihinde, Yurt gazetesinin "Ankara'yı karıştıran ses kaydı", Sözcü gazetesinin "Kaset bombası" ve Vatan gazetesinin 'Ahlaksız montaj ürünü" başlıklı gazete haberlerini suç ihbarı niteliğinde değerlendirdiğini açıkladı.

Muhalefetten istifa çağrısı

Ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ses kayıtları üzerine hükümetin meşruluğunun kalmadığını belirterek, Başbakan Erdoğan'a istifa çağrısında bulunmuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, "Başbakan Erdoğan, oğluyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesini 'montaj' diyerek savuşturacağını aklından çıkarmalı, hele hele 'Paralel saldırı var' diyerek yakayı kurtaracağını hiç düşünmemelidir" şeklinde konuşmuştu.

'ABD'de analiz edildi'

Türkiye Haber 7 ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ses kayıtlarına yönelik ABD'de gelişmiş bir stüdyoda yapılmış olduğu iddia edilen ses kayıt analizine yer verdi. Analize göre, kaydın tamamen montaj olduğu, kesilip yapıştırılarak bilgisayarda eklemelerle oluşturulduğu öne sürülüyor.

Ses kaydı piyasaları dalgalandırdı

Youtube'a düşen ve Erdoğan ile oğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kaydı, İstanbul borsasına yansıdı. Salı günü borsa eksi 2,5 ile açılış yaptı, Türk lirası Dolar karşısında değer kaybetti.

Türkiye Başbakanı Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen telefon konuşmasında, Erdoğan'ın oğlunu, evdeki tüm paraları çıkarması ve ailenin geri kalan üyelerine de haber vermesi suretiyle 17 Aralık'taki Rüşvet ve Yolsuzluk operasyonu öncesinde uyardığı iddia ediliyor.