CHP'li İnce: Meclis TV'ye CHP'nin grup konuşmasını kesme talimatını Cemil Çiçek verdi

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasındaki ses kayıtlarını Meclis grup toplantısında dinleten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının Meclis TV tarfından yarıda kesilmesi ile ilgili olarak TBMM Başkanı Cemil Çiçek ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada,"Alo Fatih” hattından sonra “Alo Cemil” hattı kurulmuştur Türkiye’de" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Meclis TV'nin sansürü için TBMM Başkanı Cemil Çiçek'le görüşmelerine ilişkin bilgi verdi. " Meclis Başkanı’nın konuşmalarından anladık ki talimatı veren Meclis Başkanı’nın kendisi. Yani “Alo Fatih” hattından sonra “Alo Cemil hattı” kurulmuştur Türkiye’de" dedi.

"İnternette 2 milyon kez izlenmiş bir görüntüyü, ana muhalefet partisinin genel başkanı konuşurken sansürlemek, yasaklamak kimsenin haddi değildir" ifadesini kullandı. İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hayatımızın her alanına yasaklar geliyor. Tribün, internet ve meclis tv’ye yasaklar geliyor. Bugünde başbakanın büyük ihtimalle ‘Alo Cemil’ hattnı kullandığını tahmin ediyoruz. Bunlar derebeyi olmuşlar bu memleketin başına.

Türkiye’nin geldiği bu nokta gerçekten vahimdir. O sırada telefon geldiğini tahmin ediyoruz. Önceden hazırlıkta yapmış olabilirler. Ama geldiğimiz nokta şu ki, bu görüntüler devam edecek. Türkiye’nin üzerine, milletimizin üzerine, muhalefetin üzerine baskılar devam edecektir. Medyaya sesleniyorum, yapmayın sizde suça ortak olmayın.

Çiçek’in yayın kesilmesiyle ilgili ne cevap verdi sorusuna İnce, “RTÜK’le ilgili yasanın 8′nci maddesini gerekçe gösteriyor” diye cevapladı.

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Gürsel Tekin de, "Maalesef yasama, yürütme ve yargının çöktüğü bir dönemdeyiz. Milletin sesi kesilmiştir. Aslında 1 gün öne Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında sayın genel başkanımızın ilan etmiş olduğu tapeleri yayınlayacağı telaşıyla sayın meclis başkanı ve rahatsız olanlar alt yapıları yapmışlardır.