CHP, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını kesen Meclis TV ile ilgili TBMM Başkanlığı'na başvurdu

Hülya Karabağlı / Ankara

Meclis Grup toplantısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan’ın ses kayıtlarını dinleten Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını yarıda kesen Meclis TV ile ilgili olarak Bilgi Edinme Yasası Kapsamında TBMM Başkanlığına başvuran CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, "Meclis Tv’nin canlı yayınında yaşanan bu kesinti kim tarafından, hangi gerekçeyle gerçekleştirilmiştir ve bu konuda bir talimat alınmış mıdır? Bu durumun yasal dayanağı nedir" ifadesini kullandı.

CHP, TBMM TV'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Grup konuşmasının Başbakan Tayyip Erdoğan'ın oğlu ile konuşmasına uyguladığı sansür ile ilgili olarak TBMM Başkanlığı’na başvurdu. CHP'li Melda Onur'un TBMM Başkanlığı'na başvuruşu şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanliğina,

Konu: 4982 Sayılı Yasa Uyarınca Bilgi Edinme İsteğidir.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Anayasanın 74. maddesi uyarınca dilekçedeki taleplerimin tarafıma bildirilmesini talep ederim.

Melda Onur

İstanbul Milletvekili

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde her hafta Salı günleri gerçekleştirilen partilerin olağan grup toplantıları vatandaşlara açık olmakta ve Meclis Tv tarafından da canlı yayınlanmaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Şubat 2014 Salı günü grup toplantısındaki konuşmasına başladıktan yaklaşık 30 dakika sonra Meclis Tv yayınını 10 dakika süreyle durdurmuş ve daha sonra yayına kaldığı yerden devam etmiştir.

Meclis Tv’nin canlı yayınında yaşanan bu kesinti kim tarafından, hangi gerekçeyle gerçekleştirilmiştir ve bu konuda bir talimat alınmış mıdır? Bu durumun yasal dayanağı nedir?