Kılıçdaroğlu: O ses kayıtlarını yargıdan da teyit ettirdik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kaydını ses mühendislerine sorduklarını ve "Montaj değil" yanıtı aldıklarını grup toplantısında duyurdu. Kılıçdaroğlu, toplantının ardından gazetecilere "Ses kaydını yargı alanında da teyit ettirdiklerini" açıkladı.

Partisinin grup toplantısında "Kayıtlar Ağır Dağı, Erciyes Dağı kadar gerçek" diyen Kılıçdaroğlu, toplantı ertesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Ses kayıtlarını teyit ettik dediniz, ses uzmanlarından mı?" sorusuna CHP Genel Başkanı, "Tabi, tabii" dedi. "Yoksa savcılıktan mı?" sorusuna da Kılıçdaroğlu, "Birkaç kanaldan. Hem yargıdan, hem diğer alanlardan onu doğrulattık, teyit ettirdik" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, soruları yanıtlarken "Resmi de var, gayri resmi de var. Analiz eden insanlarla da görüştük" dedi. "Bununla ilgili bir rapor hazırlatacak mısınız?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Hazırlatabiliriz" dedi.

