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CHP ses kaydını kimlere, nasıl inceletti? İşte ayrıntılar...

Başbakan Erdoğan ile oğluna ait olduğu öne sürülen ses kaydı için CHP 'doğruluğundan eminiz' dedi. Başbakanlık'ın 'montaj' dediği kayıt üzerinde ses uzmanlarıyla teknik inceleme yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Halıcı, T24'e anlat

25 Şubat 2014 20:05

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP, dün gece internete düşen ve Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydının gerçek olup olmadığı konusunda uzun bir gece geçirdi. Elektronik mühendisi Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, ses uzmanlarıyla birlikte konuşmadaki ses karakteri, ses rengi ve konuşmaların arka planından gelen seslerin tek tek analizini yaptı. T24'e konuşan Halıcı, "İncelememize göre Başbakan'ın konuşması montaj değil. Neden değil? Çünkü konuşmalar arasına başka ses girmemiş. Konuşmanın başlangıcından sonuna kadar aynı kişiler" dedi. Halıcı, kayıtlarda arkadan gelen seslerin de "kaydın montaj olmadığını gösterdiğini" savundu.

Halıcı ve ses uzmanlarının incelemesi sonrası konuşmanın montaj olmadığı görüşü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildi. Yargı ve diğer kaynaklardan da gelen teyitler sonrasında Başbakan ve oğlunun konuşmasının Kılıçdaroğlu’nun Meclis'te yapacağı grup konuşmasında dinletilmesine karar verildi. Ve Kılıçdaroğlu, bu sürecin ardından bugün yaptığı konuşmada kaydı başından sonuna kadar dinletti.

 

Halıcı: Konuşma bir bütünlük içeriyor

 

T24'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımıcı Emrehan Halıcı inceleme sürecini anlattı. Halıcı, “Konuşmayı tümüyle ve her açıdan incelediklerini” söyledi. Ses analizi yaptıklarını anlatan Halıcı, sesin iniş ve çıkışlarına, konuşma arasında bir ses eklenip eklenmediğine, konuşmanın arka planından gelen başka seslere tek tek baktıklarını belirtti ve "İncelememize göre Başbakan'ın konuşması montaj değil. Neden değil? Çünkü konuşmalar arasına başka ses girmemiş. Konuşmanın başlangıcından sonuna kadar aynı kişi. Eğer araya Başbakan'ın başka bir sesi konulmuş olsaydı, bu sesin karakterini, rengini değiştireceği için hemen anlaşılırdı" dedi.

Başbakan'ına ait olduğu söylenen görüşmelerde arka plandan gelen seslerin de kaydın montaj olmadığını gösterdiğini söyleyen Halıcı "Bizzat ben bu konuların uzmanı olarak ses analizi yaptım. Arka plandan gelen gürültülüler, Başbakan ve oğlu arasındaki konuşma hepsi bir bütünlük içinde" söyledi.
Emrehan Halıcı, "Ses kayıtlarının içine başka seslerin yerleştirilmediğini" de vurguladı.

 

CHP'li Tekin: Ses uzmanları çalıştı

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, konuşmayla ilgili ses uzmanlarından yararlandıklanını ve incelemeden geçirildiğini belirtti. Tekin, “Başka bilgi ve belgeler çıkacak mı” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"CHP'ye 17 Aralık sonrası çok sayıda bilgi ve belge geliyor. Ayrıca çok sayıda duyum da geliyor ve bu duyumlar da doğru çıkıyor."
 

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