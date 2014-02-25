Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını hangi kanal sansürledi, hangisi yayınladı?



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında konuşurken Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan’a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını dinletmeye başlaması üzerine TBMM TV ve ana akım medyada yayın kesildi. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre ise, Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısını sadece Halk TV, Bugün, Kanal B ve +1TV’nin yayınladığı görüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu hakkında önemli mesajlar verirken, Başbakan Erdoğan ve hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Partililere seslenen Kılıçdaroğlu konuşmasında konuyu ses kayıtlarına getirirken geçen haftalarda olduğu gibi bugün de "ses kayıtlarını" dinletti.

Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen kayıtları dinletmeye başlaması üzerine TBMM TV ve diğer birçok televizyon kanallarında canlı yayın kesildi.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısını sadece Halk TV, Kanal B ve +1 TV yayınladı.