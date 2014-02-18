Kılıçdaroğlu Meclis'te Sarıgül'le ilgili tapeyi dinletti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Başbakan Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül ile ilgili haberlerin Habertürk'teki yayınına son verilmesini istediği şeklinde öne sürülen tapeleri dinletti.

"Burada size dinlettiğin tapeler mahkeme kararı işle alınmış dinlemelerdir" diyen Kılıçdaroğlu, "Dün bir tape düştü yine Alo fatih ile ilgili ama bu kez Mustafa Sarıgül’ü göstermeyin diyor. Biliyorsunuz sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz diyor. Sarıgül ile ilgili haberlere yer verilmemesini istiyor" ifadesini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te dinlettiği tapeler:

Alo Fatih dönemi başladı

Halkıma sesleniyorum buradan, kim size yalan söylüyorsa onun eli sizin cebinizdedir. Çünkü sizi kandırmak için o yalanları söylüyordur. Ahlaklı olan gizli kapaklı işler yapmaz, medyaya müdahale etmez, dümen çevirmez. Onun haberini yapmayın onu bir yerde göstermeyin demez. Son günlerde bir Alo Fatih dönemi başladı. Alo Fatih diyor. Fatih daha cümle bitirmeden emredersiniz diyor. Burada size dinlettiğin tapeler mahkeme kararı işle alınmış dinlemelerdir.

O fezleke artık kamunun malıdır

Bir savcı fezlekesini imzalayıp gönderdikten sonra o fezleke artık kamunun malıdır. Gizli kapaklı değildir. Dün bir tape düştü yine Alo fatih ile ilgili ama bu kez Mustafa Sarıgül’ü göstermeyin diyor. Biliyorsunuz sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz diyor. Sarıgül ile ilgili haberlere yer verilmemesini istiyor.

Kılıçdaroğlu daha sonra internete düşen ve Başbakan Erdoğan ile Fatih Saraç arasında geçtiği iddia edilen konuşmayı salonda dinletti.

Evet arkadaşlar… Neden birinci sayfaya koyuyorsunuz diyor. Çıksın yalanlasın bakalım. Kendi sesinden. Mahkeme kararıyla yapılmış bir dinleme.

‘Gürsel Tekin İstanbul’da Sarıgül’ün elini kaldıracak’

Ama onların bilmediği bir şey var. Öteki de diyor ki Sarıgül’ün karşısına Gürsel Tekin’i çıkartıyoruz kavga edecekler diyor. Gürsel Tekin gidecek İstanbul’da Mustafa Sarıgül’ün elini kaldıracak. Onlar bizim kültürümüzü bilmiyor. Bizde özgürlük var. Biz onlar gibi düşünmüyoruz biz demokrasiye kadın erkek eşitliğine medya özgürlüğüne güzel Türkiye’ye inanıyoruz. Biz bu ülkede yolsuzluk hırsızlık olmasın istiyoruz.