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Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı tapeleri yazan muhabir ve gazeteye soruşturma

Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 17 ve 25 Aralık yolsuzluk dosyasında yer alan tapeleri haberleştiren Bugün gazetesi muhabiri ve Cumhuriyet gazetesi hakkında soruşturma başlatıldı

22 Şubat 2014 13:24

Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen işadamı Akın İpek’in gazetesi Bugün’de yer alan haberde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yolsuzluk soruşturmasında yer alan tapeleri Meclis’te okumasını haberleştiren muhabir Ezelhan Üstünkaya hakkında "gizliliği ihlal" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"Gizliliği ihlal" gerekçesiyle Cumhuriyet hakkında da soruşturma açıldı. Cumhuriyet'te "Sansür sopası" başlığıyla duyurulan haberde "AKP, bakanlar ve çocuklarının da karıştığı yolsuzluk operasyonlarını örtmek için her türlü yasal değişikliği yaparken iddiaları duyuran basın kuruluşları da davalarla korkutularak susturulmaya çalışılıyor. Kılıçdaroğlu’nun Meclis’te açıkladığı soruşturma dosyasındaki tapeleri yazan gazeteler hakkında soruşturma başlatıldı" denildi. 

Bugün gazetesinin bugünkü (22 Şubat 2014) nüshasında, gazetenin muhabiri Ezelhan Üstünkaya hakkında yolsuzluk soruşturmasında ‘gizliliği ihlal’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

Bugün gazetesinde, “Muhabirimize skandal soruşturma” başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

 

Muhabirimize skandal soruşturma

 

CHP’nin haftalık Meclis grup toplantısını haberleştiren muhabirimiz Ezelhan Üstünkaya hakkında ‘gizliliği ihlal’ suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık, Üstünkaya’nın celp edilerek savunmasının alınmasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu skandal bir soruşturmaya imza attı. Başsavcılık, 11 Şubat’taki CHP grup toplantısını haberleştiren muhabirimiz Ezelhan Üstünkaya hakkında ‘gizliliği ihlal’ suçundan soruşturma başlattı. Cumhuriyet Gazetesi hakkında da aynı gerekçelerle soruşturma açıldı.

 

1 trilyon 3-5 kuruşmuş

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında teknik takibe takılan yasal tapeleri Meclis’te dinletti. Kılıçdaroğlu’nun dinlettiği kayıtlarda ise istifa eden İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in operasyonda tutuklanan oğluna “Kaç lira oğlum” diye sorması ve Barış Güler’in “3-5 kuruş, 1 trilyon civarı param var o kadar” dediği görüldü. 

 

Kılıçdaroğlu okumuştu

 

Üstünkaya bu durumu haberine taşıyarak Kılıçdaroğlu’nun, yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan yasal dinlemeleri grup salonunda dinlettiğini belirtti. CHP Grup Salonu’na tapelerin yayını için sinevizyon kurulduğu ifade edildi. Üstünkaya’nın haberinde ayrıca, “Grup toplantısında yasal dinleme kayıtlarını açıklayan Kılıçdaroğlu, bir iş adamının tapelerde yer alan millete yönelik ağır küfrünü hatırlattı. ‘Ananıza küfür edene 30 Mart’ta ders verin’ dedi” ifadeleri yer aldı.

 

Savcılık harekete geçti

 

İstanbul Başsavcılığı ise bu durumu soruşturmanın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirdi. Ankara Başsavcılığı Talimat Bürosu’na yazı yazan İstanbul Başsavcılığı, Üstünkaya’nın celp edilerek ifadesinin alınmasını istedi. Savcılığın bu tutumu, “Kılıçdaroğlu’nun okuduğu yolsuzluk soruşturmasına ilişkin tapeleri artık yazmayın” olarak yorumlandı.

 

Cumhuriyet: Korkutmaya çalışıyorlar

 

Öte yandan Cumhuriyet'te yer alan haberde de gazete hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, "AKP, bakanlar ve çocuklarının da karıştığı yolsuzluk operasyonlarını örtmek için her türlü yasal değişikliği yaparken iddiaları duyuran basın kuruluşları da davalarla korkutularak susturulmaya çalışılıyor. Kılıçdaroğlu’nun Meclis’te açıkladığı soruşturma dosyasındaki tapeleri yazan gazeteler hakkında soruşturma başlatıldı" denildi.

 

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