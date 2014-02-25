'Telefon konuşmaları doğruysa, Erdoğan o koltukta bir saniye oturmamalı'

Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun başladığı 17 Aralık sabahı ve ertesi gününde gerçekleştirildiği öne sürülen telefon görüşmeleriyle ilgili konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Böyle bir durumda Türkiye’de yolsuzluğun başının Başbakan olduğunun işareti var. Başbakan komplo diyor. Yalansa komploysa bunu halkımıza açıklasın. Ama konuştuklarınız doğruysa bir saniye bile başbakanlık görevinde kalmaman lazım” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bilecik’in Bozüyük ilçesinde partililere hitap etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

30 Mart’ta yapılacak seçimler nedeniyle vekillerimiz, merkez yönetimimizle her yeri geziyoruz. Bilecik gezimizi başlatıyoruz. Göstermiş olduğunuz yakın alakaya şükranlarımı sunuyorum. Aziz vatandaşlarım bu seçimler 1394 seçim çevresinde yapılmaktadır. MHP değerli dava arkadaşlarımızla katılmaktadır.

‘30 Mart Türkiye’nin geleceğine yön verecek’

28 Ağustos’ta cumhurbaşkanlığı seçimleri olacaktır. 30 Mart öyle bir süreç ki Türkiye’nin geleceğine yön verecektir. MHP bu seçimleri önemsemektedir, MHP milletimizi uyandırmak için çalışıyoruz. Türkiye çok kritik bir dönemde. Türkiye’nin temel sorunlarından biri açlıktır, adaletsizliktir, ahlaksızlıktır, yolsuzluktur, yozlaşmadır. Bu 11 yıllık AKP’nin fotoğrafıdır.

‘71 gündür gündem değişmedi’

Sayın Başbakan her ne kadar devlet imkanlarını özellikle de TOKİ’yi kullanarak gösterişli toplantılar yapsa da Türkiye’nin bölünmeye başladığını görmemektedir. 71 gündür gündem değişmemiştir. 17 Aralık Rüşvet operasyonu yolsuzluk operasyonu yapılmıştır. Bürokratlar, bakanlar, bakan çocukları, müdürler var. Türkiye kötü bir tünele sürüklenmiştir. Başbakan üstünü örtmeye çalışmıştır.

‘Başbakan konuyu başka yere çekmeye çalışıyor’

Halkımız yolsuzluk ve rüşveti takip etmiştir. Bu çocuklar kimdir, ayakkabı kutularında bulunan paralar nedir, neden evde çıktı bu para dediğimiz zaman 71 günden buna Sayın Recep Tayyip Erdoğan birçok insanları davet ederek, savcıları sürerek, telefon dinlemeleriyle konuları başka yere çekmeye çalışıyor.

‘Dün akşam bir olay patladı…’

Ama gördük ki dün akşam bir olay patladı, Türkiye’nin gündemini oluşturuyor. Çok büyük bir rüşvete baba oğul karıştıkları görülüyor. Demek ki içine doğmuş bir telaşla oğlu Bilal’i arıyor. Kardeşler var, oğullar var, akrabalar var.

‘Bir saniye bile kalmaman lazım’

Böyle bir durumda Türkiye’de yolsuzluğun başının Başbakan olduğunun işareti var. Başbakan komplo diyor. Yalansa komploysa bunu halkımıza açıklasın. Ama konuştuklarınız doğruysa bir saniye bile başbakanlık görevinde kalmaman lazım. Yargı harekete geçmeli. Sayın Yargıtay Cumhuriyet başsavcısı sandalyede oturmamalıdır, bu kadar belge ortadaysa, bütün konuşmalar her yönüyle nüfus ettiyse savcı oturamaz bu neyin nesidir demeli? Bir soruşturma başlatalım demeli?