Faik Işık, fikrini değiştirdi, Bilal Erdoğan'dan para aldığını reddetti

Şike davasında Fenerbahçe’nin avukatlığını yapmış olan Faik Işık, dün Başbakan Tayyip Erdoğan ile Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kaydında kendisinin 1 milyon lira aldığı iddiasını doğrulamıştı. Ancak, Işık ikinci açıklamasında parayı almadığını söyledi. Işık, ikinci açıklamasında stüdyosunu devretmekte sorun yaşadığını ve Bilal Erdoğan'ın stüdyoyu alarak kendisine yardım etmek istediğini söyledi. Işık, Bilal Erdoğan ile görüşmesini şöyle aktardı: "Bu stüdyoyu senden alalım abi, tamam al abi dedim ben de. Ama alamadı gariban."

Avukat Faik Işık'ın ismi ilgili ses kaydında yer alan 5. ve son telefon görüşmesinde yer aldı. Kayda göre, Bilal Erdoğan'a paralara dair "Tamamen sıfırlandı mı" diye soran Başbakan, şu yanıtı aldı: "Tamamen, yani sıfırlandı derken, nasıl diyeyim, işte bende bir, bu ıı Samandıra’nın ve Maltepe’nin paraları vardı, 730 bin dolar ve 300 bin lira, onları da şey yapacağım bizim Faik Işık’a borcumuz vardı 1 milyon lira, ona vereceğim, üstünü de akademiye aktar diyeceğim."

Dün Can Dündar'ın Artı 1 TV'de sunduğu Canlı Gaste'ye katılan Işık, parayı aldığını doğrulamıştı. "Size o tarihte Bilal Erdoğan tarafından 1 milyon liralık ödeme yapıldı mı" diye sorulan Işık, "Evet" yanıtını verdikten sonra tarihi de doğruladı.

Ancak Işık ikinci aramada fikrini değiştirdi. Faik Işık, kayıt cihazının çalıştığı ikinci aramada, bir önceki konuşmada soruyu anlamadığını söyledi ve parayı aldığını reddetti. Canlı Gaste'de yayımlanan kayda göre, Işık'la muhabir arasında geçen konuşma şöyle:

Faik Işık: Benim bir stüdyom var. O stüdyodan dolayı borçlarım var. Bunları devretmek için çok adamla görüştük. Kimse almadı. Bilal’de ben yardımcı olayım abi dedi. Bilal de alacaktı. Bilal de alamadı. O söyledi 1 milyon lira o bahsettiği 1 milyon liradır.

Muhabir: Faik Bey şunu anlamadım da onu sormaya çalışıyorum. Hani siz satamamıştınız ya Bilal Erdoğan’a o zaman size niye 1 milyon borcu olsun ki?

Faik Işık: Ya anlamıyorsunuz. Adam bu stüdyoyu senden alalım abi, tamam al abi dedim ben de. Ama alamadı gariban. Alamayınca ne diyeyim abi ben…

Muhabir: Hani o kayıtta bir milyon borcunuz vardı diyor ya o yüzden sordum ben.

Faik Işık: 1 milyon ödeyeceğiz Faik Abi’ye ödeyebilirse abi de stüdyoyu ona verecek.