T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Oğlum bak git' davasında temizlik işçisine 740 lira ceza

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, temizlik işçisi ile bir çocuk arasında geçen 'Oğlum bak git' polemiği mahkemeye taşındı ve karar çıktı

04 Mart 2013 16:00

Temizlik işçisi ile bir çocuk arasında "Oğlum bak git" diye başlayan ve sonrasında kavgaya dönüşerek mahkemeye taşınan olayda hakim son sözü söyledi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde temizlik işçisi ile bir çocuk arasında “Oğlum bak git” diye başlayan ve sonrasında kavgaya dönüşerek mahkemeye taşınan olayda, sanık temizlik işçisi Selçuk Kahraman'ın “740 lira adli para cezası” ile cezalandırılmasına, olayda kullanılan süpürgenin de Gölcük Belediyesi'ne iadesine karar verildi.

Gölcük Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Selçuk Kahraman, avukatı Nuray Korkmaz, mağdur avukatı İbrahim Ulufer katılırken, müşteki Cesim K. ve oğlu Yasin K. (17) ise katılmadı.

Mağdur avukatı Ulufer, sosyal inceleme raporuna diyecek sözü olmadığını söyledi.

Sanık avukatı Korkmaz ise raporla ilgili takdir yetkisinin mahkemede olduğunu ifade etti.

Tanık Yiğit Ali B. beyanında, “Ben ve Ufuk olay tarihinde birlikteyken Yasin K. arkamızdan gelmekteydi. Yasin bize hitaben küfürler ediyordu. Sanık, mağdur Yasin'i küfür etmemesi konusunda uyardı” diye konuştu.

Tanık Yavuz Selim A. ise olay günü parkta oturduğunu, sesler üzerine olay yerine gittiğini belirterek, “Bana video kaydı yapmamı söylediler, telefonuma kayıt yaptım. Yasin sanığa laf atıyordu. Bunun üzerine sanık Yasin K'ya vurdu” şeklinde konuştu.

Yasin K'nın avukatı Ulufer, tanık beyanlarında aleyhe olabilecek beyanları kabul etmediklerini söyledi.

Sanık avukatı Korkmaz ise tanık beyanlarında aleyhe olabilecek beyanları kabul etmediklerini kaydetti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından sanık avukatı Korkmaz'ın mahkemeye sunduğu olayla ilgili cep telefonu görüntüleri izlendi.

 

'Suç işlemek kastım yoktu'

 

Mağdur Yasin K'nın avukatı Ulufer, önceki beyanlarını aynen tekrar ettiklerini, eylemin gerçekleştiğini ifade ederek, sanık Kahraman'ın cezalandırılmasını istedi.

Kahraman, savunmasında emanete kayıtlı süpürgenin Gölcük Belediyesi tarafından kendisine zimmetlenmiş olduğunu, süpürgenin belediyeye ait olduğunu söyledi.

Kahraman, “Ben uyardım, mağdur üzerime geldi. Olay bu nedenle gerçekleşmiştir. Suç işleme kastım yoktu. Beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme hakimi, “kasten yaralama” suçundan sanığa verilen 37 tam günlük adli para cezasının suçun işlenişi ve sanığın ekonomik durumu dikkate alınarak, günlüğü takdiren 20 liradan hesaplanarak “740 lira adli para cezası”na dönüştürülmesine, olayda kullanılan “ağaç saplı süpürgenin” Gölcük Belediyesi'ne iadesine karar verdi.

 

'Verilen karara itiraz etmeyeceğiz'

 

Sanığın babası Mustafa Kahraman, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, karara itiraz etmeyeceklerini belirterek, adalete güvendiklerini söyledi.

Artık yapacak bir şey olmadığını dile getiren Kahraman, bir gazetecinin “Oğlum Bak Git” isimli film için kendilerine daire verilip verilmediğini sorması üzerine, “Daireyi verdiler, 10 sene ipotek ettiler. 10 sene beni kullanmaya kalktı, biz de kabul etmedik. Benim çocuğumu 10 sene kullanacaktı, ben de kabul etmedim. İpotek olmasaydı kabul edecektik, öyle yapınca kabul etmedik” diye konuştu.

Kahraman, bundan sonra olayla ilgili başka bir girişimde bulunmayacaklarını ifade ederek, “Mağdur olduk tabii. Çocuğum evden dışarı çıkamadı. Onun çoluk çocuğunun ne durumda olduğunu bir Allah bilir, bir de ben bilirim” dedi.

Oğlunun işine devam ettiğini belirten Kahraman, artık bu işin bittiğini, geçen süreçte çok mağdur olduklarını sözlerine ekledi.

 

ETİKETLER

oğlum bak gitişçiçocukmahkemekarar

İlgili Haberler

'Oğlum bak git' 12 dikişe mâl oldu!

Kocaeli Gölcük'te belediye temizlik işçisi ile bir çocuğun arasında geçen video 'Oğlum bak git' ismiyle izlenme rekoru kırdı

'Oğlum bak git' diyen temizlik işçisi bunalıma girdi

Selçuk Kahraman’ın kendisini elindeki kemerle taciz eden bir çocuk arasındaki "Oğlum bak git" diye başlayan diyalogun ardından bunalıma girdiği belirtildi

'Oğlum bak git' sınav sorusu oldu

Hukukun hayatın bir parçası olduğunu hatırlatan Aksan, dersleri anlatırken de gündemdeki olaylardan ve dizilerden yola çıktıklarını söyledi

'Oğlum bak git' temizlik işçilerinin gururu oldu

Siirt Belediyesi'ne bağlı temizlik şirketinde çalışan temizlik işçileri, ''Oğlum bak git'' çıkartmalarını araçlarına yapıştırdı

'Oğlum bak git' için 3,5 yıl hapis istemi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde temizlik işçisi ile bir çocuk arasında 'Oğlum bak git' diye başlayan ve sonrasında süpürgeli kavgaya dönüşen olay mahkemeye taşındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24