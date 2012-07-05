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'Oğlum bak git' sınav sorusu oldu

Hukukun hayatın bir parçası olduğunu hatırlatan Aksan, dersleri anlatırken de gündemdeki olaylardan ve dizilerden yola çıktıklarını söyledi

05 Temmuz 2012 16:40

SÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine ceza hukukunu ilgilendiren ''tahrik ve meşru müdafaa var mıdır?'' konusunda değerlendirme yapmaları için ''Oğlum bak git'' diyaloğu soruldu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir temizlik işçisi ile kendisini elindeki kemerle taciz eden bir çocuk arasındaki ''Oğlum bak git'' diye başlayan diyalog ve süpürgeli kavga bir süre önce sosyal paylaşım sitelerinde en fazla izlenen görüntüler arasında yer aldı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Aksan, ''Oğlum bak git'' diye başlayan diyalog ve süpürgeli kavgayı 2. sınıf öğrencilerine bütünleme sınavında sordu.

Hukukun hayatın bir parçası olduğunu hatırlatan Aksan, dersleri anlatırken de gündemdeki olaylardan ve dizilerden yola çıktıklarını söyledi.

''Öğrencilerimize hayali konular anlatmadığımızı, hayatın içinden konularla bilgi verdiğimizi göstermek istiyoruz'' diyen Aksan, öğrencilerin böylece derslere ilgilerini çektiklerini ve olaylara dair hukuki değerlendirmelerini aldıklarını kaydetti.

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