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Yaşam

'Oğlum bak git' 12 dikişe mâl oldu!

Kocaeli Gölcük'te belediye temizlik işçisi ile bir çocuğun arasında geçen video 'Oğlum bak git' ismiyle izlenme rekoru kırdı

24 Mayıs 2012 21:07

"Oğlum bak git" diyaloğuyla tıklanma rekorları kıran olayın kahramanı 17 yaşındaki D.K.'nın daha sonra hastanelik olduğu ortaya çıktı. Temizlik görevlisi ise iddiaya göre bir köye sürüldü.

 
 
Ancak videoda yaşananların arka planı daha sonra ortaya çıktı. İddiaya göre olay Gölcük Belediyesi'nin konuşma zorluğu çeken temizlik çalışanının kendisiyle dalga geçen çocuklardan birine tokat atmasıyla başladı.
 
Daha sonra videodaki diyaloglar yaşanıyor. Ancak temizlik işçisinin defalarca uyarmasına rağmen çocuk üzerine gitmeye devam edince bu kez de elindeki süpürge ile kovalamaya başlıyor.
 
Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, çocuk, belediye işçisinden yediği dayaktan sonra hastanelik oldu.
 
Kafasına 12 dikiş atılan çocuğun ailesi de temizlik görevlisinden şikayetçi oldu.
 
"Oğlum bak git" diyaloğu ile internet fenomeni olan 17 yaşındaki Y.K., ise temizlik görevlisinin kendisini yok yere tokatladığını öne sürdü.
 
Videonun internete arkadaşları tarafından yüklenmediğini ancak kimin yüklediğini de bilmediğini belirten Y.K. "Ben videoyu izlemedim ancak tıklanma rekoru kırıyormuş" diye konuştu.
 
İddiaya göre temizlik görevlisi olaydan sonra bir köye sürüldü.

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