'Oğlum bak git' temizlik işçilerinin gururu oldu

''Oğlum bak git'' sözüyle sloganlaşan temizlik işçisi ile kendisini elindeki kemerle taciz eden çocuk arasındaki süpürgeli kavga figürü, Siirt’te temizlik araçlarında yer almaya başladı.

Sosyal paylaşım sitelerinde tıklanma rekoru kıran, hakim ve savcıların paylaşım portalı olan sitede tartışmalara konu olan, bir temizlik işçisi ve kendisini elindeki kemerle taciz eden çocuk arasındaki süpürgeli kavganın yer aldığı ''Oğlum bak git'' isimli video, temizlik işçilerinin hislerine tercüman oldu.

Siirt Belediyesi'ne bağlı temizlik şirketinde çalışan temizlik işçileri, ''Oğlum bak git'' çıkartmalarını araçlarına yapıştırdı.

Videodaki temizlikçinin başına gelenlerin benzerini her gün yaşadıklarını dile getiren temizlikçiler, görüntülerdeki temizlik işçisi ve dövdüğü kişinin figürleri ile araçlarını süslediler.

Belediyeye ait temizlik arabasının üzerine ''Oğlum bak git'' yazısı ve olayı temsil eden figürü yapıştıran temizlik görevlileri, söz konusu videonun yayınlanmasından bu yana toplumda daha çok dikkate alındıklarını ifade etti.

Temizlik işçisi Memiş Kurt, ''O görüntüleri izledikten sonra çöpçü arkadaşımızdan ilham aldım ve figürü arabamıza yapıştırdık. Tabii bağlı olduğumuz şirketin izniyle yaptık. Gelen giden fotoğraf çektiriyor. Çok güzel oldu, milletin ilgisini üzerimize çekiyor'' dedi.

'Sık sık başımıza geliyor'

Videoda izledikleri olayın benzerini mahalle aralarında çöp toplarken yaşadıklarını ve mahalle gençlerinin hakaretlerine maruz kalabildiklerini anlatan Kurt, ''Görüntüdeki olaylar bizim de başımıza geliyor. Doğru bir şey değil ama bizimle dalga geçenler oluyor. Hakaret eden, küçük düşürenler oluyor. 10 yıldır bu işin içindeyim başımıza çok geldi bu tür olaylar. Bu görüntülerden sonra bence insanlar bize karşı daha anlayışlı davranıyor.''