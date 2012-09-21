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Yaşam

'Oğlum bak git' için 3,5 yıl hapis istemi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde temizlik işçisi ile bir çocuk arasında 'Oğlum bak git' diye başlayan ve sonrasında süpürgeli kavgaya dönüşen olay mahkemeye taşındı

21 Eylül 2012 14:39

Kocaeli'nde temizlik işçisi ile bir çocuk arasında ''Oğlum bak git'' diye başlayan ve sonrasında süpürgeli kavgaya dönüşen olay mahkemeye taşındı. Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine açılan davada, temizlik görevlisine 3,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde temizlik işçisi ile bir çocuk arasında ''Oğlum bak git'' diye başlayan ve sonrasında süpürgeli kavgaya dönüşen olay mahkemeye taşındı.

Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, belediye temizlik işçisi şüpheli Selçuk Kahraman'ın, temizlik yaptığı sırada 17 yaşındaki Yasin K.'nın arkadaşıyla uygunsuz konuştuğunu görmesi üzerine uyardığı ifade edildi.

İddianamede Yasin K'nın kendisini uyaran Kahraman'a ''sinkaflı'' sözler söylemesi üzerine, Kahraman'ın, temizlikte kullandığı süpürge ile Yasin K'yı yaraladığı kaydedildi.

Yasin K.'nın bu olaydan dolayı şüpheli Kahraman'dan şikayetçi olduğuna yer verilen iddianamede, şüphelinin alınan savunmasında suçunu inkar ettiği belirtildi.

 

Suç aleti süpürge adli emanette

 

Şüpheli Kahraman'ın olayda kullandığı süpürgenin TCK'nın 54. Maddesi uyarınca el konulması istenen iddianamede, Kahraman'ın TCK'nın ''kasten yaralama'' suçunu düzenleyen 86/2, 3-e maddeleri uyarınca 2 yıldan 5 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, şüphelinin söz konusu suçu ağır tahrik altında işlediği belirtilerek, şüpheliye 1,5 yıldan 3 yıl 5 aya kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Söz konusu iddianameyi kabul eden Gölcük Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, yaşı küçük mağdur için avukat ve sosyal hizmet uzmanı istenmesine karar verildi.

Mahkeme, diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde temizlik işçisi Selçuk Kahraman ile kendisini elindeki kemerle taciz eden 17 yaşındaki Yasin K. arasındaki ''Oğlum bak git'' diye başlayan diyalog ve süpürgeli kavga bir süre önce sosyal paylaşım sitelerinde en fazla izlenen görüntüler arasında yer almıştı.

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