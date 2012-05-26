'Oğlum bak git' diyen temizlik işçisi bunalıma girdi

'Oğlum bak git' diye başlayan diyalog ve süpergeli kavganın videosu bir anda sanal alemde fenomen haline gelince çöpçü bunalıma girdi.

Kocaeli'nin Gölcük İlçe Belediyesi’nin anlaştığı taşeron temizlik firmasında temizlik işçisi olarak çalışan Selçuk Kahraman’ın kendisini elindeki kemerle taciz eden bir çocuk arasındaki "Oğlum bak git" diye başlayan diyalog ve süpergeli kavganın bir anda sanal alemde fenomen haline gelmesi sonucu bunalıma girdiği belirtildi.

İnternete yüklendikten sonra sanal alemde tıklanma rekorları kıran benzerleri çekildiği gibi, siyasilerin de kullanmaya başladığı, bilgisayar oyunları da yapılan bu olayın gerçek kahramanı temizlik işçisi Selçuk Kahraman kimseyle konuşmaz oldu. Gölcük’ün Şirinköy Mahallesi’nde temizlik işine devam eden, kendisiyle konuşmak isteyen gazetecileri de yanına yaklaştırmayan Selçuk Kahraman’ı, asgari ücretle çalıştığı firma yetkililerinin de kendisine konuşmamasını tembih ettiği belirtildi.

Ailesi aynı semtte oturan ve ayrıca kekeme olduğu belirtilen Selçuk Kahraman’ı tanıyanlar, konuyla ilgili kendisine soru sorulduğunda konuşmak istemediğini, kendisini taciz eden çocuğa süpürgeyle vurup kafasını da kanattırdığı için "Beni hapse atarlar mı?" diye sorduğu, korku içinde olduğu da belirtildi. Birçok televizyon kuruluşunun de Selçuk Kahraman’ı cazip tekliflerle ekrana çıkarmak istemesine rağmen bunu kendisi ve ailesinin kabul etmediği ifade edildi.