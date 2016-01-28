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Kültür-Sanat

Obama, Oscar'da siyahi aday olmaması konusunda ne düşünüyor?

"Siyahların ve etnik azınlıkların yaratıcılığından faydalanılmalı"

28 Ocak 2016 22:10

Oscar’a ırkçılık eleştirileri ABD'de büyük yankı bulurken tartışma Beyaz Saray’a kadar uzandı. Tartışmaya katılan ABD’nin ilk siyahi başkanı Barack Obama, Amerikan film endüstrisinin herkese eşit fırsat sağlaması gerektiğini söyledi ve "Herkesin eşit pay aldığından emin miyiz gerçekten?" diye sordu.

"Sanat herkesin hikayesini anlatmalı" diyen Obama, "Herkesin hiakyesi anlatılırsa daha iyi sanat ve eğlence çıkar ortaya.  Kısacası endüstri yetenekli gördüğü herkese eşit fırsat sağlamalı. Herkesin eşit pay aldığından emin miyiz gerçekten?" diye konuştu.

 

Ne olmuştu?

 

ABD'li yönetmen Spike Lee ve aktris Jada Pinkett Smith 28 Şubat'taki 88. Akademi Ödül Töreni'ni, adayların çoğunluğunun beyaz olması gerekçesiyle boykot edeceklerini belirtmesinin ardından ünlü Hollywood yıldızlarından da destek gelmişti. 

'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' dallarında bir tane bile siyah oyuncunun yer almayışı, Oscar Ödüllerini 'ırkçılık' tartışmasıyla gündeme getirmişken 1926 ile 2014 arasında gerçekleşen Oscar Ödülü'ne aday gösterilenlere dair yayımlanan grafiğe göre 'Beyaz'ların aday olma sayıları hızla artarken Asyalı, Latin ve Afro Amerikanların aday olma sayıları çok düşük bir seviyede kaldı.

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