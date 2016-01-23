Irkçılıkla suçlanan Oscar'da değişiklik kararı

Los Angeles'ta 1929 yılından bu yana Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar ödülleriyle ilgili beyazlardan yana ayrımcılık yapıldığına ilişkin yoğun eleştiriler, Akademi'nin yapısında değişiklik yapma kararı almasına neden oldu.

Oscar'da ayrımcılık yapıldığı eleştirilerine destek veren birçok ünlü Hollywood yıldızının 88. Oscar Ödül Töreni'ni boykot edeceğini açıklamasının ardından, Akademi Oscar'ın geleceğinin tehlikeye girmemesi için konuyu görüşmek üzere özel bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Oscar adaylarının belirlenmesindeki "oylama süreci, üyelik şartları ve yönetim yapısı" konusunda değişik yapılması için oylama yapıldı. Akademi üyelerinin özel toplantısında, Oscar adaylarının belirlenmesi konusunda yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle bu konuda değişiklik yapılmasına karar verildi.

Değişikliklerden en dikkati çekeni yeni ve mevcut üyelerin oylama statülerinin her 10 yılda bir gözden geçirilmesi kararı oldu.

Guvernörler Kurulu'na üç yeni üye eklenirken, Başkan tarafından belirlenecek bu üyelerin yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekiyor.

Bu yıldan itibaren her üyenin oylama statüsü 10 yıl sürecek. Yeni üye aktif olduğu sürece üyeliği sürecek. Üyeler 10 yıl üyelik sürecinden sonra ömür boyu oy verme hakkına sahip olacak. Bu karar mevcut üyeler için de geçerli olacak.

Akademi Başkanı Cheryl Boone Isaacs, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, yönetim ve oylamayla ilgili yeni önlemlerin üye yapısının önemli ölçüde değişme sürecinin başlamasına neden olacağını belirtti.

Akademiden yapılan açıklamada da alınan kararın amacının 2020 yılına kadar kadın ve farklı etnik gruplardan üye sayısını iki katına çıkarmak olduğu kaydedildi.

2012’de bir araştırma sonucunda, Akademi üyelerinin yüzde 94’ünün beyaz, yüzde 77’sinin erkek, yaş ortalamasının da 62 olduğu belirlenmişti.

Oscar'a beyaz protestosu

Son iki yıldır siyahların Oscar'a seçilmediği gerekçesiyle yoğun eleştiriler alan Akademi, 2016 yılı Oscar adaylarının açıklanmasından sonra finale 20 oyuncunun hepsinin beyaz tenli olmasıyla yeni bir protesto dalgasının oluşmasına neden olmuştu.

Seçtiği adaylar arasında siyah film yıldızı bulunmayan Akademi, "Oscar çok beyaz" anlamına gelen #OscarsSoWhite etiketiyle sosyal medya üzerinden protesto edildi.

Bu kampanyanın ardından ünlü siyah yönetmen Spike Lee ve siyah sinema oyuncusu Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in 88. Oscar ödül törenini boykot edip katılmayacaklarını duyurmasıyla, Oscar'a karşı "ayrımcılık" ve "ırkçılık" suçlamaları artmıştı.