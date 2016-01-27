'Ben Oscar aldığıma göre ırkçılık yok'

Akademi ödülleri olarak bilinen Oscar adaylıklarında siyah sinemacıların azlığından dolayı kızışan tartışmaya, 1991'de 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında Oscar alan Whoopi Goldberg de katıldı. Goldberg'e göre asıl protesto edilmesi gereken Oscar Ödülleri değil, siyahları temsil etmeyen filmler.

Radikal'in haberine göre, 2016 Oscar Ödülleri'nde siyahlara karşı ırkçılık tartışmasına son katılan isim Whoopi Goldberg oldu. İlk olarak iki siyah sinemacı Spike Lee ile Jada Pinkett Smith; Akademi’nin siyah oyuncuları görmezden geldiği için, Oscar’ı boykot etme kararını açıklamış, ikiliye Hollywood’un ünlü isimlerinden hem destek, hem de eleştiri gelmişti. Bu kez topa, Hollywood’un ünlü siyah oyuncularından Whoopi Goldberg girdi. ‘The View’da yer alan söyleşide Goldberg, “Ben de Oscar aldım. Demek ki o kadar da ırkçı değiller” diye konuştu.



Tartışmayla birlikte, adaylar arasındaki çeşitliliğin arttırılması için Akademi’nin üye sisteminde bir düzenleme yapılacağı belirtilmişti.Goldberg ise bu konuda şunları söyledi: “Mesele Akademi değil. Akademi’yi siyah, Latin ve Asyalı üyelerle doldursanız bile eğer karşınızda oy vereceğiniz kimse yoksa, dilediğinizi yine elde edemezsiniz. Ben Oscar almıştım, demek o kadar da ırkçı değiller. Boykot etmek mi istiyorsunuz? O halde sizi temsil etmeyen filmlere gitmeyin. İstediğiniz boykot, bu. Bana sorarsanız bunlar, her sene gerçekleşen konuşmalar… Benim canımı sıkıyor.”

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU SEÇİLEN İKİNCİ SİYAH.

Whoopi Goldberg, 1991 yılında ünlü ‘Hayalet’ (Ghost) filmindeki rolüyle, ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ dalında Oscar alarak, bu kategoride ödül alan ikinci Afro-Amerikalı kadın oyuncu olmuştu. ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ kategorisindeki ilk Oscar’ı, Goldberg’den 52 sene önce, 1939’da Hattie McDaniel, ‘Rüzgar Gibi Geçti’deki rolüyle almıştı.