Hollywood yıldızlarından siyah oyuncuların Oscar boykotuna destek

ABD'li yönetmen Spike Lee ve ABD'li aktris Jada Pinkett Smith 28 Şubat'taki 88. Akademi Ödül Töreni'ni, adayların çoğunluğunun beyaz olması gerekçesiyle boykot edeceklerini belirtmesinin ardından ünlü Hollywood yıldızlarından da destek geldi.

'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' dallarında bir tane bile siyah oyuncunun yer almayışı, Oscar Ödüllerini 'ırkçılık' tartışmasıyla gündeme getirmişken 1926 ile 2014 arasında gerçekleşen Oscar Ödülü'ne aday gösterilenlere dair yayımlanan grafiğe göre 'Beyaz'ların aday olma sayıları hızla artarken Asyalı, Latin ve Afro Amerikanların aday olma sayıları çok düşük bir seviyede kaldı.

This doesn't even include 2016, when 20 white actors and 0 people of color were nominated. pic.twitter.com/0ZxIi4DuKj https://t.co/w6T7NpqLFZ — Saladin Ahmed (@saladinahmed) 19 Ocak 2016

Kültür Servisi'nin haberine göre Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 88’inci kez verilecek Oscar ödüllerinin “fazla beyaz” olduğu ve Hollywood’un ırkçı davrandığı yönünde tartışmalar sürerken, “Matrix Reloaded” filminin yıldızı ve aktör Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith, oyuncu arkadaşlarını Oscar’ı boykot etmeye çağırmıştı.

Akademi’nin iki yıldır büyük ödüller için beyaz olmayan tek bir kişiyi bile Oscar’a aday göstermemesine, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla isyan eden Smith, on binlerce kişi tarafından paylaşılan şu mesajı yayımlandı:

“Oscarlar… beyaz olmayan insanların ödülleri dağıtması her zaman hoş karşılanıyor… hatta eğlendirici. Ama sanatsal başarılarımızdan dolayı nadiren fark ediliyoruz. Beyaz olmayan insanlar hep birlikte katılmaktan vazgeçelim mi? İnsanlar bize biz neye izin verirsek o şekilde davranırlar. Derin bir hayal kırıklığıyla kuşatılmış büyük bir saygıyla.”

Törenin sunucusu komedyen Chris Rock da, Black Entertainment Network’ün farklı etnik kökenlerden müzisyen, sinemacı ve sporcuları onurlandırdığı geleneksel ödüllerine gönderme yaparak bu senenin Oscar’ını “Beyazların BET Ödülleri” olarak tanımladı.

"Daha iyisini yapmalıyız"

“Straigh Outta Compton”ın yapımcısı Will Packer ise filmin aldığı tek adaylığın beyaz senaristler Jonathan Herman ve Andrea Berloff’a verilmesi üzerine, oldukça uzun bir Facebook paylaşımıyla bu senenin Oscar adaylıklarını “yüz kızartıcı” bulduğunu söyledi.

“Akademi’deki meslektaşlarım, DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ. Nokta. Dünyanın geri kalanı hiçbir şeyden anlamadığımızı düşünüyor çünkü 2016 yılında en büyük sinemasal başarıların sadece beyaz insanlar tarafından yapıldığını söylemek yüz kızartıcı…

Bu sene projeleri için bir sürü fedakârlık yapmış, sınırda dolaşmış beyaz olmayan oyunculara yapılan muamele adil değil. Bu aynı zamanda, Akademi’nin tercihlerini sorgulamamıza neden olan çeşitlilik yoksunluğu tarafından kirletilen beyaz oyuncular, yazarlar, yapımcılar ve yönetmenler için de adaletsiz bir durum.

"Şaşırtıcı"

14 Ocak günü, kendi de siyah bir kadın olan Akademi Başkanı Cheryl Boone Isaacs bu senenin adaylıklarının çeşitlilik yoksunluğu sebebiyle hoşnutsuz olduğunu belirtirken "Tabii ki hayal kırıklığına uğradım ama bu aday gösterilen filmlerin muazzam olmadığı anlamına gelmiyor” şeklide konuştu.

İngiliz yıldızlar Kenneth Branagh ve Kate Winslet de bu Pazar Londra Eleştirmenler Birliği Ödülleri’nde konuyla ilgili açıklama yaptı. Branagh, Idris Elba’nın aday gösterilmeyişini 'şaşırtıcı' bulduğunu söyledi: “Bana kalırsa bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor.”

2008 yılında en iyi kadın oyuncu Oscar’ını kazanan Winslet da bu durumu şaşırdığını ifade ederek “muhtemelen daha fazla siyah ve etnik kökenlerden oyuncunun aday gösterilmesi gerektiğini” söyledi.