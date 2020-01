Hollywood yıldızlarından siyah oyuncuların Oscar boykotuna destek

ABD'li yönetmen Spike Lee ve ABD'li aktris Jada Pinkett Smith 28 Şubat'taki 88. Akademi Ödül Töreni'ni, adayların çoğunluğunun beyaz olması gerekçesiyle boykot edeceklerini belirtmesinin ardından ünlü Hollywood yıldızlarından da destek geldi.

'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' dallarında bir tane bile siyah oyuncunun yer almayışı, Oscar Ödüllerini 'ırkçılık' tartışmasıyla gündeme getirmişken 1926 ile 2014 arasında gerçekleşen Oscar Ödülü'ne aday gösterilenlere dair yayımlanan grafiğe göre 'Beyaz'ların aday olma sayıları hızla artarken Asyalı, Latin ve Afro Amerikanların aday olma sayıları çok düşük bir seviyede kaldı.

This doesn't even include 2016, when 20 white actors and 0 people of color were nominated. pic.twitter.com/0ZxIi4DuKj https://t.co/w6T7NpqLFZ