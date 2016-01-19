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Kültür-Sanat

Irkçılık suçlamasıyla Oscar'a boykot!

ABD'li yönetmen Spike Lee ve aktris Jada Pinkett Smith, 88. Oscar Töreni'nini adayların çoğunluğunun beyaz olması nedeniyle protesto edecek

19 Ocak 2016 11:50

ABD'li yönetmen Spike Lee ve ABD'li aktris Jada Pinkett Smith 28 şubattaki 88. Akademi Ödül Törenleri’ni, adayların çoğunluğunun beyaz olması gerekçesiyle boykot edeceklerini açıkladılar.

Spike Lee, Oscar’ı protesto edeceğini Instagram hesabından paylaştığı bir mesajla duyurdu. Lee, iki yıldır üst üste 40 beyaz aktörün Oscar'a aday gösterilmesin eleştirdi; “Biz oyunculuk yapmıyor muyuz” diyerek bu seneki Oscar törenine katılmayacağını açıkladı. Spike Lee’nin bu kararına birçok hayranından da destek mesajları geldi.

Jada Smith Pinkett da, Oscar törenine katılmayıp protesto edeceğini Facebook sayfasından yayınladığı bir video ile açıkladı. “Bizler itibarlı insanlarız ve güçlüyüz” diyen Pinkett, bu seneki ödüllerin tümüne beyaz aktörleri aday gösteren Oscar jürisini eleştirdi.  

 

Geçen yıl da boykot çağrısı yapılmıştı

 

2015 Oscar Töreni'ne de beyaz adayların çoğunlukta olması nedeniyle boykot çağrısı yapılmış, Spike Lee ve Jada Smith Pinkett kampanyayı destekleyen en prestijli isimler olmuştu. Geçen seneki boykot çağrısı üzerine Oscar Töreni'ne katılım oranı yüzde 16 oranında düşmüştü.  
Son tepkilerin ardından bu seneki Oscar Töreni'ne katılımın hangi düzeyde olacağı merak konusu.

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