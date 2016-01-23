Rampling: Oscar boykotunu ırkçı buluyorum



"45 Yıl" filmindeki performansıyla "en iyi kadın oyuncu" dalında Oscar'a aday gösterilen ünlü aktris Charlotte Rampling Fransız Europe 1 Radyosu'na Oscar boykotuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bu yıl Oscar'a aday gösterilen oyuncuların beyaz oyunculardan oluşmasını, "Belki de siyah aktörler bu son aşamada olmayı hak etmemişlerdir" sözleriyle açıklayan Rampling, Oscar ödül törenine katılmayacağını açılayan ünlü yönetmen Spike Lee'yi eleştirerek, "Günümüzde hemen hemen herkesin kabul gördüğü ülkelerde yaşıyoruz, ancak insanların 'yeterince yakışıklı değil', 'çok beyaz' ya da ‘çok siyah' gibi gerekçelerle yargılanması problemleri hep var olacaktır" diye konuştu. Rampling boykota tepkisini "Yani her yerde binlerce küçük azınlık yaratmak için herkesi sınıflandıralım mı?" sözleriyle ifade etti.

Ünlü oyuncu sözlerinin büyük yankı uyandırması üzerine CBS News'e yaptığı açıklamada "İfadelerinin yanlış yorumlandığını ve her performansa eşit değerlendirme fırsatının verilmesini dilediğini" söyledi.

Ne olmuştu?

Oscar adaylarının beyaz sanatçılardan oluşmasına tepki gösteren aralarında Will Smith, Jada Pinkett Smith ve Michael Moore'un da bulunduğu birçok ünlü sanatçı Oscar törenini boykot ederek bu yılki törene katılmayacaklarını ve töreni televizyondan da izlemeyeceklerini açıklamışlardı.