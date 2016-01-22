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Yaşam
Deutsche Welle

'Bembeyaz Oscar'a boykot

Oscar adaylarının beyaz sanatçılardan oluşmasına gösterilen tepki büyüyor. Sosyal medyaya 'OscarsSoWhite' etiketiyle gelişen tepkiye katılanlar arasında birçok tanınmış isim yer alıyor.

22 Ocak 2016 20:39

ABC Televizyonu'na konuşan yönetmen Spike Lee, Oscar ödül törenine
katılmayacağını açıkladı. Bunun bir boykot çağrısı olarak algılanmamasını isteyen
Lee, "ABD'de bir siyahın bir film stüdyosunun başına geçmesi ABD başkanı
olmasından daha zor" dedi. 

'Törene katılmayacağım, TV'de de izlemeyeceğim'

Oyuncu Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith,
protesto amacıyla Oscar törenine
katılmayacağını söyledi. Facebook hesabında bir video kaydı yayınlayan Jada Pinkett
Smith, töreni televizyonda da izlemeyecğini belirtti. Eşine destek veren Will Smith de
töreni boykot edeceğini söyledi. 
Oscar ödüllü yönetmen Michael Moore, ödül törenini boykot edeceğini ancak ABD
Sahne Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin "gururlu" bir üyesi olarak çeşitlilik ve
değişim için mücadele etmeye devam edeceğini açıkladı.

Clooney: 'Yanlış istikamete gidiyoruz'
Variety dergisine bir demeç veren Oscar ödüllü oyuncu George Clooney,
Hollywood'daki uygulamanın Güney Amerika kökenlileri ve kadınları da olumsuz
etkilediğini söyledi. Clooney, "Bundan 10 yıl önce siyahlar daha fazla aday
gösteriliyordu. Örneğin Don Cheadle ve Morgan Freeman. Şimdi yanlış istikamete
gidiyoruz. Bunu daha iyi yapabiliriz. Eskiden daha iyiydik" dedi.  

12 Yıllık Esaret filmindeki rolüyle Oscar ödülüne layık görülen Kenyalı oyuncu Lupita
Nyong'o, tepkisini Instagram hesabından paylaştı. Nyong'o, "Değişim çağrısında
bulunan meslektaşlarımıza katılıyorum" dedi.

Yüzde 94'ü beyaz, yüzde 77'si erkek

"Los Angeles Times" gazetesine göre Akademi'ye yaklaşık 7 bin kişi üye. Bunların
yüzde 94'ü beyaz, yüzde 77'si erkek. Üyelerin yaş ortalaması 62 civarında. Akademi
Başkanı Cheryl Boone Isaacs da bir Afro-Amerikalı. Çeşitliliğin artması için çaba
gösterdiğini belirten Isaacs, adayların tamamının beyazlardan oluşmasından dolayı
son derece üzgün olduğunu belirtiyor.
Akademi üyesi Penelope Ann Miller ırkçılık suçlamalarına tepki gösterdi. "Hollywood
Reporter"e konuşan Miller, "Listemde bir dizi siyahi oyuncu vardı. Maalesef
bunlardan hiçbiri aday olamadı. Hepimize ırkçı yakıştırması yapmak bir hakarettir"
dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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