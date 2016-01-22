'Bembeyaz Oscar'a boykot

ABC Televizyonu'na konuşan yönetmen Spike Lee, Oscar ödül törenine

katılmayacağını açıkladı. Bunun bir boykot çağrısı olarak algılanmamasını isteyen

Lee, "ABD'de bir siyahın bir film stüdyosunun başına geçmesi ABD başkanı

olmasından daha zor" dedi.

'Törene katılmayacağım, TV'de de izlemeyeceğim'

Oyuncu Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith,

protesto amacıyla Oscar törenine

katılmayacağını söyledi. Facebook hesabında bir video kaydı yayınlayan Jada Pinkett

Smith, töreni televizyonda da izlemeyecğini belirtti. Eşine destek veren Will Smith de

töreni boykot edeceğini söyledi.

Oscar ödüllü yönetmen Michael Moore, ödül törenini boykot edeceğini ancak ABD

Sahne Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin "gururlu" bir üyesi olarak çeşitlilik ve

değişim için mücadele etmeye devam edeceğini açıkladı.

Clooney: 'Yanlış istikamete gidiyoruz'

Variety dergisine bir demeç veren Oscar ödüllü oyuncu George Clooney,

Hollywood'daki uygulamanın Güney Amerika kökenlileri ve kadınları da olumsuz

etkilediğini söyledi. Clooney, "Bundan 10 yıl önce siyahlar daha fazla aday

gösteriliyordu. Örneğin Don Cheadle ve Morgan Freeman. Şimdi yanlış istikamete

gidiyoruz. Bunu daha iyi yapabiliriz. Eskiden daha iyiydik" dedi.

12 Yıllık Esaret filmindeki rolüyle Oscar ödülüne layık görülen Kenyalı oyuncu Lupita

Nyong'o, tepkisini Instagram hesabından paylaştı. Nyong'o, "Değişim çağrısında

bulunan meslektaşlarımıza katılıyorum" dedi.

Yüzde 94'ü beyaz, yüzde 77'si erkek

"Los Angeles Times" gazetesine göre Akademi'ye yaklaşık 7 bin kişi üye. Bunların

yüzde 94'ü beyaz, yüzde 77'si erkek. Üyelerin yaş ortalaması 62 civarında. Akademi

Başkanı Cheryl Boone Isaacs da bir Afro-Amerikalı. Çeşitliliğin artması için çaba

gösterdiğini belirten Isaacs, adayların tamamının beyazlardan oluşmasından dolayı

son derece üzgün olduğunu belirtiyor.

Akademi üyesi Penelope Ann Miller ırkçılık suçlamalarına tepki gösterdi. "Hollywood

Reporter"e konuşan Miller, "Listemde bir dizi siyahi oyuncu vardı. Maalesef

bunlardan hiçbiri aday olamadı. Hepimize ırkçı yakıştırması yapmak bir hakarettir"

dedi.