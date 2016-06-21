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Politika

Numan Kurtulmuş'tan plakçıya saldırı yorumu: Oruç tahammüldür, bu maalesef tam bir IŞİD kafasıdır

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, yaşananların Türkiye'ye yakışmadığını söyledi

21 Haziran 2016 19:53

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, İstanbul Cihangir’de Radiohead etkinliğinin yapıldığı sırada katılımcıların saldırıya uğramasını, "Bu maalesef tam bir IŞİD kafasıdır" sözleriyle eleştirdi

NTV canlı yayınına katılan Numan Kurtulmuş, belediyelere terör düzenlemesinin Meclis kapanmadan gündeme geleceğini anlaşma olması durumunda Meclis'in Temmuz'da da çalışabileceğini söyledi.

Kurtulmuş, İstanbul Firuzağa'da bir plakçıda düzenlenen etkinliği ramazanda "içki içildiği" gerekçesiyle taş ve sopalarla saldırılara yönelik olarak da, "Son derece çirkin bir saldırıdır. Oruç tahammüldür. Bu maalesef tam bir IŞİD kafasıdır, Türkiye'ye yakışmayan bir görüntüdür" ifadelerini kullandı.
 

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