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Dükkanı saldırıya uğrayan Koreli plakçı: Bu barbarlığı hiçbir şey haklı gösteremez!

"Altı yıldır Türkiye’de yaşayan biri olarak bunu yeterince öğrendim..."

20 Haziran 2016 21:29

İstanbul Cihangir’de saldırıya uğrayan Velvet Indieground isimli plak dükkanının Güney Koreli sahibi Seogu Lee, dükkanın resmi Facebook sayfasından bir açıklama yayımladı.  Lee, "Gerçek Müslümanların diğer inançlara mensup insanlardan daha hoşgörülü olduğuna inanıyorum. Altı yıldır Türkiye’de yaşayan biri olarak bunu yeterince öğrendim" dedi. Lee, yapılanları barbarlık olarak tanımlarken "Bu olay ülkeyi bütün halinde suçlamak için kullanılmamalı" ifadelerini kullandı.

Seogu Lee, dükkanın kapandığına yönelik iddiaları reddetti ve böyle bir planının olmadığını, kimsenin de kendisinden böyle bir şey istemediğini ifade etti. 

Kültür Servisi’nin haberine göre, Seogu Lee ayrıca, saldırganların taciz iddialarına da şöyle cevap verdi:

“O haydutların ‘açıklamalarına’ çok sinirlendim. Dışarıda ne olduğunu tam olarak bilmiyordum. Ama o müziksever insanlar hayatım boyunca gördüm, hayal edebileceğiniz en barışçıl insanlar. Eğer bir suçları varsa o da o güzel müzik etkinliğini tecrübe ettikleri için mutlu olmalarıydı. Bu insanların görüntüsünden dolayı herhangi birini aşağılayabileceklerini hayal dahi edemiyorum. En önemlisi, bütün o süre boyu dışarıda olan bir tanığım var. İhtiyaç olursa şahitlik yapabilir. Gerçeği söylüyor olsalar, neden içeri gelip beni darp ederek dışarı çıkardılar? İçeri girip durumu şikayet edip polisi aramak yerine… Bu daha medeni bir yol değil mi?”

Seogu Lee açıklamasında, “Bu barbarlığı hiçbir şey haklı gösteremez. Şansa bakın ki umudumuz ve rüyalarımız çok daha büyük ve kuvvetli. Tahmin edebileceğiniz gibi zihnim karışık, beynim uyuşuk ve aklım yerinde değil. Geleceğim komada, zaman o trajik geceden beri durdu. Hiçbir yerdeyim. Bu yüzden sessiz kaldım” dedi.

Seogu Lee ayrıca kendisine destek veren herkese teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı:

“Benden daha fazla sevgi ve desteğe ihtiyacı olan konuklarımın başına gelenden ötürü çok üzgünüm. O talihsiz geceki şok ve korku, beni ve oradakileri, o müziğin gücüne inanan insanları üzdü ve iğrendirdi.”

Seogu Lee, saldırganların Türkleri ve Müslümanları temsil ettiklerini düşünmediğini de vurguladı ve sözlerini şöyle bitirdi: 

“Onlar adına özür dilemeyin. Gerçek Müslümanların diğer inançlara mensup insanlardan daha hoşgörülü olduğuna inanıyorum. Altı yıldır Türkiye’de yaşayan biri olarak bunu yeterince öğrendim. Her ülkede mücadele etmemiz gereken bu salak insanlar var. Sadece onlarla karşılaştığımız için talihsiziz. Bu olay ülkeyi bütün halinde suçlamak için kullanılmamalı.”

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