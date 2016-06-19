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Sabah: Cihangir'deki saldırı plakçının içindekiler çocuklu kadına laf attığı için yaşandı!

Gazete, plakçıdakilerin Z.B. adlı kadına laf attığını iddia etti

19 Haziran 2016 20:07

Sabah gazetesi, Cihangir’de Radiohead etkinliği düzenlenen Velvet Indieground adlı plakçıya düzenlenen saldırının, mekan içindekilerin sokaktan geçen çocuklu bir kadına laf atıldığı için düzenlendiğini ileri sürdü. Olayın bazı yayın organlarınca 'ramazanda içki içildiği' gerekçesiyle düzenlendiği iddiasının yalan olduğunu savunan gazete, Z.B. adlı kadına laf atıldıktan sonra eşinin olaya tepki göstermek için plakçıya gittiğini, bu sırada mahallelilerin de gelmesiyle saldırının yaşandığını iddia etti. 

Sabah gazetesinde, Nazif Kahraman imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Cihangir'deki bir plakçıya alkol alındığı için baskın yapıldığı iddiası gerçek dışı çıktı. Plakçı önünde toplanan kalabalığın mahallede ikamet eden çocuklu bir kadına laf attığı, kadının kocasının da durumdan haberdar olması üzerine hesap sormaya gelmesi üzerine tartışmanın başladığı anlaşıldı.

Olay ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde savcılık talimatı ile 3 kişi gözaltına alındı.

Bir kısım basının "Ramazan'da alkol kullandılar diye saldırıya uğradılar" diye lanse ettiği olayların mahallede ikamet edilen Z.B isimli genç kadına laf atılıp küfredilmesi ile başladığı öğrenildi. Emniyette alınan ifadeler gerçeği ortaya çıkardı.

 

O kadına atılan laf üzerine olaylar başladı

 

Mağdur kadın Z.B., 17 Haziran günü akşam 18.30-19.00 sularında Tophane'de oturan annesinin evinden çıktığını, oturduğu mahalleye geldiğinde plakçının önünden geçerken kalabalık ile oradan geçen bir araba arasında sıkıştığını belirtti. Bu sırada kalabalıktan bir kişinin kendisine hakaret ve küfür ettiğini kaydeden Z.B., "Ne haliniz varsa görün" diyerek olay yerinden ayrıldığını, olaya mahalle bakkalı ve bina görevlisinin de şahit olduğunu kaydetti. Evine geldiğini ve iftara gelen eşinin moralinin bozuk olduğunu fark edince kızının babasına olayı anlattığını, kendisinin de yaşadıklarını eşine söylemek zorunda kaldığını belirten Z.B., "Eşim onları uyarmak için evden çıktı. Sonrasına şahit olamadım" dedi.

 

Amacım işyerinin önündeki rezaleti göstermekti

 

Z.B:'nin eşi D.B. ise ifadesinde iftar için eve geldiğinde eşinin moralinin bozuk olduğunu görünce eşinden neler yaşadığını dinlediğini belirtti. Eşine yapılanların zoruna gittiğini ve konuşmak üzere söz konusu plakçıya gittiğini kaydeden D.B, plakçı önündeki insanlara eşinin yaşadıklarından bahsedince küfür ettiklerini, kendisinin de iş yeri sahibini sorduğunu, bu sırada içeri doğru itildiğini söyledi. İş yeri sahibini dışarıdaki manzarayı göstermek üzere plakçı önüne çıkardığını bu sırada ortalığın karıştığını anlatan D.B, "Ben plakçıya giderken kimseye haber vermedim ama mahallem olduğu için beni tanıyıp olay yerine gelenler olmuş olabilir. Tanıdık kimseyi görmedim. Kimseyi darp etmediğim gibi hakaret ve küfür de etmedim" diye konuştu.

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