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Firuzağa'da saldırıya uğrayan plakçının sahibi kararını verdi; dükkânını kapatmıyor!

Mülk sahibinin de dükkânın tahliyesini istediği öne sürülmüştü

19 Haziran 2016 02:58

Beyoğlu Firuzağa’da Radiohead etkinliği yapıldığı sırada ‘içki içildiği’ gerekçesiyle saldırıya uğrayan plakçı Velvet Indieground’un Koreli sahibi Seogu Lee’nin dükkanını kapatmayacağı öğrenildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Seogu Lee dükkanını kapatma kararı almış, mülk sahibi Haydar Tekin'in de yaptığı açıklamada "Akşam bazı olaylar olmuş. Biz de dükkânın tahliye edilmesini istedik” dediği öne sürülmüştü. 

 

 

Ancak Seogu Lee’nin olayla ilgili ifade verirken yanında bulunan avukatı Eren Can, Koreli plakçının dükkanı kapatma kararı almadığını duyurdu.

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PlakçıSeogu LeeFiruzağa
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