Cihangir'de saldırıya uğrayan Koreli plakçı, gözyaşları içinde dükkânını kilitleyip gitti...

Ramazan ayında alkol içtikleri gerekçesiye Radiohead etkinliğinin yapıldığı sırada saldırıya uğrayan İstanbul Firuzağa'daki Velvet İndieground Records adlı plakçının sahibinin Koreli Seogu Lee olduğu ifade edildi. Saldırganlar Seogu Lee'yi de darp etti. Seogu Lee yapılan tüm bu olaylardan sonra bugün dükkanını ağlayarak kapatttı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir yıldan beri plakçıyı işleten Koreli Seogu Lee, bugün sabah saatlerinde geldiği dükkanını kısa süre sonra kapatarak ayrıldı. Bu sırada gazetecilerin görüntü almasından rahatsız olan Lee, İngilizce "lütfen yapmayın" diyerek ağlamaya başladı. Açıklama yapmayan Seogu Lee, sokaktan ayrıldı.

Dükkanın sahibi olduğunu söyleyen Haydar Tekin de "Akşam bazı olaylar olmuş. Biz de dükkanın tahliye edilmesini istedik" dedi. Polisin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında henüz kimsenin gözaltına alınmadığı öğrenildi.,

Olay sırasında başka bir Koreli de saldırganlar tarafından dövüldü. Seogu Lee Bant Mag’e verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Müzik her şeyden önce gelir. Dükkanı hazırlarken aklımda olan şey buydu.

"Velvet Undergorund’dan naif bir kelime oyunuyla Velvet Indieground’a evrilen tatlı mı tatlı bir dükkan içinde, birçoğumuzun gündelik hayatta pek sık karşılaşmadığı güler yüzle karşılaşırız daima. Plak arşivi, güncel indie müzik takipçileri için bir nevi vadedilmiş cennet gibidir. Güler yüzüne gayet uygun, tatlı, minimal bir Türkçe’yle sizi selamlar. Dükkanda her daim bir ikram hali vardır; kimi zaman kahve, kimi zaman şeker…

Plakları büyük bir iştahla toplamaya başlarsınız. Ödeme yapmak için yanaştığınızda usulca bir kağıda not alır Seogu, ardından da aynı kağıtta toplama işlemini yapar. Siz daha sormadan hiç ummadığınız bir indirimi hanenize eklemiştir bile… Bir de kayıtlı mail adreslerine düzenli olarak gönderdiği e-mail’leri vardır Seogu’nun. Her şeyden çok sevdiği müziğe verdiği değeri, o e-mail’lerin her kelimesinde fark edersiniz. Adanmışlık, heyecan, tutku, her şeyden önce sevdiği işi yapma ayrıcalığına sahip olması… Maddi açıdan asla tatmin olmasa da manevi tatmini, ayda on binlerce lira kazananların çok misli büyüklüktedir diye tahmin ediyoruz.

Onun bu tutkusu, dün fiziksel formatta yayınlanan yeni Radiohead albümü A Moon Shaped Pool’un dünya çapındaki lansmanına yansıdı. Normallikten birazcık nasibini almış ülkelerin büyük bir heyecanla takip edip katıldığı etkinlik, maalesef dengesi hayli bozuk bir coğrafyada hayat buldu.

Yaklaşık bir hafta evvel açılan Facebook etkinliğine “Katılıyorum” işareti verdiyseniz, Seogu’nun günlerdir ne kadar hummalı bir çalışma içinde olduğunu, dükkana gelecek belki 5, belki de 100 kişiye bu etkinliğin heyecanını yaşatmayı nasıl da istediğini fark etmişsinizdir.

Kendisine sabah saatlerinde, 'Etkinliğin Pitchfork, FACT Magazine ve SPIN başta olmak üzere dünya müzik medyasında manşet olacak' desek, yüksek ihtimalle o kocaman gülen yüzünü bir kez daha bizlerle paylaşırdı. Ama burası, asla asla dememeyi öğrenmek zorunda kaldığımız Türkiye…"