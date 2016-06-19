Cihangir saldırısına ilişkin adliyeye sevk edilen iki kişi serbest bırakıldı!

Beyoğlu, Firuzağa'da plakçıda düzenlenen müzik etkinliğine "alkol içtikleri" gerekçesiyle gerçekleşen saldırı olayına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen iki kişi serbest bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde 3 kişi gözaltına alınmıştı. 3 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir kişi eminyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken beyaz eşya firmasında teknik servis elemanı olan D.B. ve servis şoförü S.T.'nin emniyette işlemlerine devam edilmişti.

Serbest bırakılanlardan biri o...

Doğan Haber Ajansı'ndan Ali Aksoyer ve Soner Hasırcıoğlu'nun haberine göre, D.B.'nin olay anında çekilen amatör görüntülerde plakçıya girip bazı kişileri darp ederek dışarı çıkaran beyaz tişörtlü kişi olduğu öğrenilmişti. Ancak bugün serbest bırakılan iki kişiden biri beyaz tişörtlü adam oldu.

Ne olmuştu?

Olay Beyoğlu Firuzağa Mahallesi, Bostanbaşı Caddesi'nde bulunan Velvet Indieground Records adlı plakçıda önceki akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelmiş, Dünyaca ünlü 'Radiohead' grubunun internetten canlı yayınladığı konseri dinlemek için bir araya gelenler, biranda içeri giren yaklaşık 20 kişilik bir grubun saldırısına uğramış saldırıda 1 kişi başından yaralanmıştı.

"Ramazanda içki içtikleri" gerekçesiyle saldırılmasının ardından bugün olayı protesto etmek için toplanan kitleye polis müdahale etti. Firuzağa Camisi’nin önünde toplanan kitle "Faşizme karşı omuz omuza; katil, hırsız AKP" sloganları attıktan sonra, polis gruba biber gazı, plastik mermi ve barikatlarla müdahale etti.