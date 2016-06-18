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Cihangir saldırısını seyreden devlet protestoda ortaya çıktı; TOMA, gaz, plastik mermi!..

Grup "Faşizme karşı omuz omuza" sloganı attıktan sonra polis müdahalesi başladı

18 Haziran 2016 23:59

İstanbul Firuzağa’da Radiohead etkinliği düzenleyen Velvet Indieground Records adlı plakçıya ‘ramazanda içki içtikleri’ gerekçesiyle saldırılmasının ardından bugün olayı protesto etmek için toplanan kitleye polis müdahale etti. Firuzağa Camisi’nin önünde toplanan kitle "Faşizme karşı omuz omuza; katil, hırsız AKP" sloganları attıktan sonra, polis gruba biber gazı ve barikatlarla müdahale etti.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı protesto, iftarın hemen ardından başladı. Kendisi gibi yaşamayanlara karşı estirilen terörün protesto edildiği gösteride, "Faşizme karşı omuz omuza", "Katil, hırsız, işbirlikçi AKP", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "Polis defol, bu sokaklar bizim" sloganları atıldı.



Bir önceki akşam yapılan saldırıya müdahale olmazken, protestoya biber gazıyla müdahale edildi. Ardından protestoya müdahale için gönderilen TOMA, Cihangir Meydanı'na geldi. Polisi ıslıklarla protesto eden göstericiler, TOMA'ya "İdareli kullanın beyler" diye bağırdı.

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