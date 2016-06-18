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Radiohead'den Firuzağa saldırısına kınama

Firuzağa'ya gelen bir grup, "Bir daha için burada da göreyim" diyerek müzik dinleyenlere saldırmışlardı

18 Haziran 2016 14:09

İstanbul Firuzağa'daki Velvet İndieground Records adlı mekânda düzenlenen Radiohead etkinliğine yapılan saldırıya Radioahead'den kınama geldi.

Meyda aracılığıya duyurulan açıklamada şöyle denildi

“Kalbimiz İstanbul’daki Velvet Indieground’da saldırıya uğrayanlarla birlikte. Umarım bir gün geriye dönüp baktığımızda tahammülsüzlükten kaynaklanan bu tür şiddet olaylarının çok eskilerde kaldığına tanık oluruz. Şu an içinse yapacağımız tek şey İstanbul’daki hayranlarımıza sevgimizi ve desteklerimizi sunmaktır…”

Firuzağa'daki saldırı dünyanın da gündemindeydi. Amerika'nın popüler müzik dergileri People ve Rolling Stone Firuzağa'daki saldırı internet sayfalarına taşıyarak kınadı.

İngiliz Mirror gazetesi de “Radiohead, vahşice saldırıya uğrayan hayranlarına sevgi ve destek mesajı yolladı” manşetini attı.

ETİKETLER

RadioheadFiruzağa saldırısıkınama

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