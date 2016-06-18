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Beyoğlu Belediye Başkanı: Firuzağa'daki olayın oruçla ilişkilendirilmesi toplumsal barışa planlı suikasttır

"Firuzağa'da yaşanan olay da tasvip edilemez, kınıyorum"

18 Haziran 2016 10:24

Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan, İstanbul Firuzağa'daki Velvet İndieground Records adlı mekânda düzenlenen Radiohead etkinliğine saldırıya ilişkin olarak kişisel Twitter hesabından bir kınama mesajı paylaştı.

Çok sayıda kişinin darp edildiği ve bir kişinin başına aldığı darbelerden dolayı yaralandığı saldırının "ramazan ayı ve oruçla ilişkilendirilmemesi gerektiğini" savunan Demircan, "İçinde şiddet olan bütün eylemler gibi, Firuzağa'da yaşanan olay da tasvip edilemez. Kınıyorum. Tahrik, mekândan yapılan kayıt, olayın oruçla ve yaşam tarzıyla ilişkilendirilmesi ve servisi toplumsal barışa planlı suikasttır" dedi.

Saldırganlar, ramazan ayında mekânda alkol tüketildiği için etkinliği bastıklarını söylemişti. İnternette yayınlanan görüntülerde, saldırganlar küfürler ederek, "Sizi içeride yakarız" diye gençleri tehdit ediyordu.

 

 

 

Misbah Demircan'ın tweetleri şöyle:

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