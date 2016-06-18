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Firuzağa'da kafe basan grup "Sizi içeride yakarız" tehdidiyle gençlere saldırdı

Saldırganlar, "Bir daha için burada da göreyim" dedikten sonra mekânı kapattırıyor

18 Haziran 2016 01:44

İstanbul Firuzağa'daki Velvet İndieground Records adlı mekânda düzenlenen Radiohead etkinliğine katılanlara saldırı düzenlendi.

Ramazan ayında alkol tüketildiği için etkinliği bastıklarını sık sık belirten saldırganlar çok sayıda kişiyi darp etti. Olayda bir kişi başına aldığı darbelerden ötürü yaralandı. 

BirGün'ün haberine göre; sosyal medya kullanıcıları saldırıyı dehşet içinde anlatırken, saldırı anı kamera görüntülerine de yansıdı.

Görüntülerde saldırganların küfürler ederek, "Bir daha için burada da göreyim" dedikleri görülüyor ve mekânı kapatıyor.

Saldırgan gruptaki bir kişiyse, "Sizi içeride yakarız" diye, gençleri tehdit ediyor.


İşte o görüntüler

 

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