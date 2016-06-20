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Erdoğan'dan 'plakçıya saldırı' yorumu: Kendi şehrinin hassasiyetlerine saygı duymayanlar...

"Ramazan günü sokağa taşan bu etkinlik ne kadar yanlışsa kaba güç de yanlış"

20 Haziran 2016 01:51

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Cihangir’de Radiohead etkinliğinin yapıldığı sırada katılımcıların saldırıya uğramasını ‘basit’ olarak nitelerken "Kendi şehrinin hassasiyetlerine saygı duymayanlar, yol açtıkları arbede ile misafirperverliğe gölge düşürmüşlerdir” dedi. Erdoğan, plakçı dükkanının sahibi Koreli Seogu Lee’ye geçmiş olsun dileklerini iletirken, “Ramazan günü sokaklara taşan bu etkinlik ne kadar yanlışsa buna kaba güçle müdahale etmek o kadar yanlıştır” diye konuştu.

 

Ne olmuştu?

 

İstanbul Firuzağa'daki Velvet İndieground Records adlı mekânda düzenlenen Radiohead etkinliğine katılanlara saldırı düzenlemişti. Ramazan ayında alkol tüketildiği için etkinliği bastıklarını sık sık belirten saldırganlar çok sayıda kişiyi darp etmişti. Olayda bir kişi başına aldığı darbelerden ötürü yaralanmıştı. 

Olayı protesto etmek için Cihangir’de toplanan kitleye polis müdahale etmişti. Firuzağa Camisi’nin önünde toplanan kitle "Faşizme karşı omuz omuza; katil, hırsız AKP" sloganları attıktan sonra, polis gruba biber gazı ve barikatlarla müdahale etmişti.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı protesto, iftarın hemen ardından başladı. Kendisi gibi yaşamayanlara karşı estirilen terörün protesto edildiği gösteride, "Faşizme karşı omuz omuza", "Katil, hırsız, işbirlikçi AKP", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "Polis defol, bu sokaklar bizim" sloganları atılmıştı.

Beyoğlu Belediye Başkanı: Olayın oruçla ilişkilendirilmesi toplumsal barışa planlı suikasttır

 

Çok sayıda kişinin darp edildiği ve bir kişinin başına aldığı darbelerden dolayı yaralandığı saldırının "ramazan ayı ve oruçla ilişkilendirilmemesi gerektiğini" savunan Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan, "İçinde şiddet olan bütün eylemler gibi, Firuzağa'da yaşanan olay da tasvip edilemez. Kınıyorum. Tahrik, mekândan yapılan kayıt, olayın oruçla ve yaşam tarzıyla ilişkilendirilmesi ve servisi toplumsal barışa planlı suikasttır" demişti.

 

Radiohead: Umarız bu şiddet olayları geride kalır

Radiohead saldırıyı şu mesajla kınamıştı:

“Kalbimiz İstanbul’daki Velvet Indieground’da saldırıya uğrayanlarla birlikte. Umarım bir gün geriye dönüp baktığımızda tahammülsüzlükten kaynaklanan bu tür şiddet olaylarının çok eskilerde kaldığına tanık oluruz. Şu an içinse yapacağımız tek şey İstanbul’daki hayranlarımıza sevgimizi ve desteklerimizi sunmaktır…”

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