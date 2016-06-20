Erdoğan: Arda Turan'ın yuhalanması kabul edilemez; utanmıyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tarabya'da sanatçı ve sporcularla düzenlenen iftar programında konuştu. Erdoğan, EURO 2016'da ilk iki maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Arda Turan'ın İspanya karşılaşmasında yuhalanmasını eleştirdi. Erdoğan, "Milli takımımızın kaptanının yuhalanmasını kabul edemiyorum, utanmıyor musunuz?" dedi. Erdoğan, Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim'e sosyal medyada edilen küfürlere de sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı, "Başarıları ile övdüğümüz bir teknik direktöre ve onun kızına ve açık konuşuyorum hamile olan kızına sosyal medyada yapılanları ben bir baba olarak kabul edemem. Bunlar ciddi edepsizliktir, bu milletin ne kültüründe vardır, ne ahlak anlayışında vardır" dedi.

Cihangir'de Velvet Indieground adlı plakçıya 'ramazanda içki içildiği' gerekçesiyle düzenlenen saldırıyı da değerlendiren Erdoğan, "Ramazan günü sokaklara taşan bu etkinlik ne kadar yanlışsa buna kaba güçle müdahale etmek o kadar yanlıştır. Kendi şehrinin hassasiyetlerine saygı duymayanlar, yol açtıkları arbede ile misafirperverliğe gölge düşürmüşlerdir." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bakıyorsunuz bugüne kadar başarıları ile övdüğümüz bir teknik direktöre ve onun kızına ve açık konuşuyorum hamile olan kızına sosyal medyada yapılanları ben bir baba olarak kabul edemem. Bunlar ciddi edepsizliktir, bu milletin ne kültüründe vardır, ne ahlak anlayışında vardır. Böyle bir şey yoktur, olamaz. Sporda galibiyetle mağlubiyet eşittir. Yeri gelir galibiyetler arka arkaya gelir. Dünyanın en güçlülerinin neler yaşadığını görüyoruz. Salı günü son gününü oynayacağız.

"Fair play lafla olmaz, icraatla olur"

"Bu toplantıda cumhurun başı olarak düşüncelerimi özellikle belirtmek istedim. Yorumcular verip veriştiriyorlar, durun ya insaf. İşler bitince konuşuruz. Bu şekilde saygısızca bu hakaretler, nereye kadar gidecek. Normal şartlarda fer play, fair play, bunları söylemek lafla olmaz ki icraatla olur. İşin yöneticilere dayandığı hep ortaya çıkıyor. Onun için ben bunu da üzüntülerimin bir ifadesi olarak bu akşam özellikle vurgulamak isterim. Başta teknik direktörümüz olmak üzere azminizden bir şey kaybetmeyin, son saniyeye kadar kararlılıkla yolunuza devam edin.

"Milletin kültürüne hakaret etmenin adı sanatçılık olamaz"

"Sanatı ve sporu sadece kendileri için yapanlara bir sözüm yok. Bu işleri halk için yaptıklarını iddia edenler, bu milletin hissiyatına saygı duymak zorundadır. Milletin kültürüne hakaret etmenin adı sanatçılık olamaz. Ülkenin birliği ve bütünlüğüne saldırarak sanatçılık yapılamaz. Özellikle teröre karşı ortak bir mücadeleyi bekledim. Bu terör kime karşıdır? Millete karşıdır. Bu ülkeye karşıdır. Bu terör bir yerden bir şeyler getiriyor. 13-14 yılda nereden nereye geldik değil mi? Kişi başına gelirin 230 dolar olduğu yerden olayı nerelere çıkardık bakın. 2 bin 300'den alacaksın, 10 bin doların üzerine çıkaracaksın, 10 bin doların üzerinde milli gelire sahip olarak başka bir ülkesin.

"Bölgeye huzuru getireceğiz"

"Terörle ciddi bir mücadele veriyor, biz ne olursa olsun terörle mücadelede bu işi bitireceğiz. Bu bölgeye huzuru, refahı getireceğiz. Bunun hiç şakası yok. Şehitlerimiz var, eyvallah. Ama biz İstiklal Marşımıza inanıyorsak zaten orada biz neyi görüyoruz. ​

"Kendi şehrinin hassasiyetlerine saygı duymayanlar..."

Koreli bir esnafımızın plak dükkanında yaşanan olaydan duyduğum üzüntüyü paylaşmak istiyorum. Koreli esnafımız internet üzerinden gerçekleştirilecek albüm tanıtımı için sosyal medya üzerinden davette bulunuyor. Plak dükkanına gelen ve zaten çok küçük olan mekanla birlikte alkol alarak etkinliğine katılan 20-30 kişi etkinliğe katılıyor. Ramazan günü sokaklara taşan bu etkinlik ne kadar yanlışsa buna kaba güçle müdahale etmek o kadar yanlıştır. Kendi şehrinin hassasiyetlerine saygı duymayanlar, yol açtıkları arbede ile misafirperverliğe gölge düşürmüşlerdir. Koreli esnafımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bu tatsız hadiseye yol açanları kınıyorum.