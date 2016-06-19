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Spor

Arda Turan'dan 'prim' yanıtı: Benim adım parayla pulla aynı cümlede geçmez

Tartışmanın, Burak Yılmaz'a prim yatmamasıyla başladığı öne sürülmüştü

19 Haziran 2016 23:29

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Arda Turan, prim tartışmaları hakkında açıklama yaptı. Barcelonalı oyuncu, “Benim adım bu dünyada parayla, pulla aynı cümlede geçmez” diyerek tartışmalara yanıt verdi.

Babalar Günü mesajında prim tartışmalarına da gönderme yapan Arda’nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Biz, çocuklarını en güzel şekilde büyütmek için iki işte günde 18 saat çalışmış bir babanın evladıyız. Babam bilir ki benim adım bu dünyada parayla, pulla aynı cümlede geçmez. Ve ben inanırım ki babam benim kalbimi bildikçe, bu dünyada başka şeye ihtiyacım yoktur. Babalar Günün kutlu olsun, benim emekçi kahramanım. Unutma ki doğruların elbet bir gün gün yüzüne çıkmak gibi bir alışkanlığı vardır. Hele bir zamanı gelsin… #ülkemiçin #bayrağımiçin son saniyeye kadar mücadeleye devam önce???”

 

Ne olmuştu?

 

Fanatik gazetesinin haberine göre, Çin'de futbol yaşamını sürdüren Burak Yılmaz'a prim yatmaması üzerine, takım kaptanı Arda Turan'a "İçin rahat mı hocam?" diyerek tepki göstermiş, Terim ile Arda'nın arasının bu olaydan sonra açıldığı öne sürülmüştü.

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Arda TuranFatih TerimBabalar GünüArda Turan InstagramBurak YılmazMilli TakımPrim

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