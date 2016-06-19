Kulis: A Milli Takım'da Burak Yılmaz'a prim verilmedi; Arda Turan, Fatih Terim'e "İçin rahat mı hocam?" dedi

EURO 2016'ya katılım hakkı kazanan Türkiye Milli Takımı'nın oyuncularına verilen primin Fatih Terim'in talimatıyla Burak Yılmaz hariç bütün takıma eşit dağıtıldığı iddia edildi. Burak Yılmaz, kendisine prim yatmaması üzerine durumu takım kaptanı Arda Turan'a iletti. Arda Turan, milli takımlar teknik direktörü Fatih Terim'e Burak Yılmaz konusuyla ilgili olarak "İçin rahat mı hocam?" diye sorduğu ileri sürüldü. Terim ile Turan arasında ayrılık bu noktadan sonra zirveye çıktığı belirtiliyor.

Fanatik'ten Barbaros Tapan'ın haberi şöyle:,

EURO 2016 katılma primi Burak Yılmaz hariç bütün takıma eşit şekilde bölüştürüldü. Bu durum sonradan günyüzne çıktı ve Milli takımın patronu Fatih Terim'in “Evet, aramızda bazı sıkıntılar yaşadık” sözlerinin bu konuyla ilgili olduğu iddia edildi.

Her şey, Türkiye Milli Takımının son maçta kazandığı Fransa bileti sebebiyle UEFA’dan gelen 500 bin Euro’luk (1 milyon 650 bin TL) başarı primiyle başladı. Bu rakam, Fatih Terim’in talebiyle takıma eşit şekilde bölüştürüldü.

Ancak 1 oyuncu hariç; Burak Yılmaz. Zaman zaman milli takım kamplarından sakatlığı sebebiyle çıkarılan ve hocasının isim vermeden eleştirdiği yıldız oyuncu, bu primden mahrum bırakıldı. Belki rakam bu standarttaki oyuncular için küçüktü ama yankıları beklenenden büyük oldu.

"İçin rahat mı hocam!"

Burak Yılmaz, durumdan duyduğu rahatsızlığı önce yakın çevresiyle sonra da kaptan sıfatından ötürü Arda Turan’la paylaştı. O da akşam yemeğinde Terim’e, “Bu uygulamadan içiniz rahat mı hocam?” sorusunu sorunca ortalık karıştı. Fatih Terim, Arda Turan’a çok sert şekilde karşılık verdi, kaptan da geri adım atmayınca ortam inanılmaz derecede gerildi. Araya girenler sayesinde neyse ki skandala dönüşebilecek daha büyük bir tatsızlık yaşanmadı ama köprüler atıldı.

‘Seviye’ eleştirisi tepki gördü

Üzerine Terim’in, oyuncularını eleştiren, “Buralarda seviye bu. Çıkamazsanız pardonu yok” açıklamaları da takım içindeki rahatsızlığı katladı.

Artık kadroda hocaya karşı ciddi bir gruplaşma vardı, diyaloglar sıfırlanmıştı. Hatta İspanya maçı öncesindeki basın toplantısında Arda ile Terim yan yana geldi ama en küçük bir iletişim daha olmadı, suratlar asıktı. Şimdi herkes Fatih Terim’in, hem kendi yardımcıları hem de medya ile paylaştığı, “Gereğini yapacağım” sözünün nasıl bir eylemle sonuçlanacağını bekliyor.

Gece 03.00'te odaya baskın

Milli takım kampındaki gerginlikler, sadece prim ile sınırlı değildi. Hırvatistan maçı öncesindeki kampta da ortamı fazlasıyla geren bir gelişme daha yaşandığı ortaya çıktı. Buna göre, kamp otelinde gece yarısı 03.00 sularında Arda Turan’ın odasından gelen sesleri Terim’in yardımcıları hocaya aktardı.

Fatih Hoca da soluğu kaptanın yanında aldı, kapı açıldığında Arda ve transferi yılan hikayesine dönen Gökhan Gönül menacerleriyle telefonda konuşuyordu. Terim’in sert tepkisine oyuncular da karşılık verince koridorları çınlatan bir tartışma yaşandı.

Fatih Terim, Burak Yılmaz'ın Çin'e transfer olmasına tepkili

Fatih Terim’in özellikle Çin’e transfer oluş sürecinden ötürü Burak Yılmaz’a aşırı derecede tepkili olduğu kulislerdeki bir başka iddia. Buna göre A Milliler’in patronu tepkisini yakın çevresine, “Fransa hesabı yapıyoruz, takımın en önemli isimlerinden biri kalkıp, Çin’e gidiyor. Gidebilir... Bunu da anlarım ama en azından hocası olarak bizim de bir fikrimizi almalı, haber vermeliydi” şeklinde dile getiriyor.