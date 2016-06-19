Fotomaç: Arda Turan, Çek Cumhuriyeti maçından sonra Milli Takım'ı bırakacak

Fotomaç gazetesi, Türkiye Milli Takımı'nın kaptanı Arda Turan'ın, Çek Cumhuriyeti karşılaşmasının ardından takımdan ayrılacağını öne sürdü.

Avrupa Şampiyonası'na kötü bir başlangıç yapan ve 2'de '0' çeken A Milli Takım'da en çok konuşulan isimlerin başında Arda Turan geliyor. İspanya'ya karşı önceki gece alınan farklı yenilginin ardından tribünlerin ıslıkladığı ve büyük tepki gösterdiği Arda'nın radikal bir karar aldığı iddia edildi. Tribünlerin yakın zamanda hedef aldığı isimlerden olan Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu, daha sonra milli takım kadrosuna alınmamıştı.

Kararından vazgeçmiyor

Bu iki tecrübeli oyuncudan sonra taraftarların tepki gösterdiği 3. kurban olan Arda'nın da milli takım kariyerine son vereceği ileri sürüldü. Fotomaç'ın haberine göre; Çek Cumhuriyeti ile salı günü oynanacak olan grubun son maçından sonra açıklama yapması beklenen yıldız futbolcunun, yakın çevresinin baskısına rağmen bu kararında ısrarcı olduğu iddia edildi.